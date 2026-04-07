Une tragédie dans les tribunes… Un supporter décède d'une crise cardiaque

Les tribunes du match opposant l'Eintracht Francfort à Cologne ont été le théâtre d'un incident tragique qui a bouleversé les supporters, après qu'un supporter a été victime d'un arrêt cardiaque soudain qui lui a coûté la vie malgré l'intervention des équipes médicales sur le terrain.

Le club de l'Eintracht Francfort a annoncé ce mardi le décès de ce supporter âgé de 87 ans, après qu'il a été victime d'un arrêt cardiaque soudain lors du match de son équipe contre Cologne dimanche dernier.

Le club a précisé que le supporter s'était effondré pendant le match et que l'équipe médicale avait réussi à le réanimer sur le terrain avant de le transporter à l'hôpital, où son état ne s'est pas stabilisé et où il est décédé malgré les efforts intensifs déployés pour le sauver.

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L'Eintracht Francfort a confirmé que le défunt était un supporter de longue date du club et qu'il était abonné, ce qui témoigne de son attachement de longue date et de son amour profond pour suivre les matchs de l'équipe depuis les tribunes.

Le club a rendu hommage à son supporter dans un communiqué officiel, soulignant qu'il était difficile d'exprimer l'ampleur de la tristesse causée par sa disparition sous les yeux de tous : « Lorsqu'un des nôtres nous quitte sous nos yeux, il est presque impossible de l'exprimer avec des mots. »

Le communiqué ajoute que la famille de l'Eintracht est profondément attristée par son départ.

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