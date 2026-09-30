Une tasse de café a-t-elle écrit la fin de l'épopée de Ronaldo avec le Portugal ?

L'image de Cristiano Ronaldo apparaissant sur le stade de Malmö avant l'un des entraînements de la sélection portugaise a pris une importance particulière, après le départ soudain du capitaine de la sélection du rassemblement de son pays, ce mercredi, à la suite de la montée des tensions autour de sa relation avec l'entraîneur Jorge Jesus.

Ronaldo était apparu hier sur le stade de Malmö, tenant un gobelet de café, et a marché quelques pas sur le terrain avant de s'en aller, une scène qui pourrait être la dernière avec la sélection portugaise, dans l'éventualité de sa retraite du football international.

« Il Dottore » était absent hier des entraînements collectifs, le journal portugais « A Bola » ayant précisé qu'il a effectué des entraînements individuels en salle de sport, au lieu de travailler avec ses coéquipiers.

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La crise s'est intensifiée après que Jesus a affirmé, lors de sa conférence de presse d'aujourd'hui, que Ronaldo n'avait pas refusé de s'entraîner, niant l'existence d'un problème entre eux, avant de souligner qu'il était le seul décideur au sein de la sélection, et que ni Ronaldo ni quiconque d'autre n'était en mesure de changer ses idées.

Les déclarations de Jesus sont intervenues après ce qui avait été évoqué au sujet de la colère de Ronaldo, en raison de sa non-participation à la victoire face à la Norvège (2-1), dimanche dernier, lors de la deuxième journée de la Ligue des nations.

« Il Dottore » n'a pas participé au match, pas même depuis le banc des remplaçants, et il ne s'est pas non plus entraîné avec ses coéquipiers lundi et mardi. Jesus avait expliqué avant la rencontre qu'il prévoyait de le faire jouer, mais il était peu probable qu'il débute comme titulaire.

Après le coup de sifflet final à Oslo, Ronaldo s'est dirigé directement du banc des remplaçants vers le tunnel, sans se joindre à ses coéquipiers pour saluer les supporters portugais présents au match.

En réponse aux récentes déclarations de Jesus, la star d'Al-Nassr a annoncé son départ du rassemblement du Portugal, ajoutant qu'il révélerait « le moment venu » la véritable raison qui l'a poussé à quitter la sélection, tout en souhaitant bonne chance à ses coéquipiers.



