« Une super affaire »… Le Real Madrid a choisi son premier renfort pour la défense

Selon un article paru ce mercredi, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur un défenseur de talent en vue de son recrutement lors du prochain mercato estival.

Ce n'est un secret pour personne que le Real Madrid envisage de renforcer sa défense. L'équipe compte actuellement cinq défenseurs (Militão, Hojlund, Asensio, Rüdiger et Alaba), mais les contrats des deux derniers expirent le 30 juin prochain. Alors que l'avenir du joueur allemand reste incertain, le départ d'Alaba est quasi certain à la fin de la saison.

Selon le journal « Mundo Deportivo », parmi la liste des noms évoqués ces derniers mois au Real Madrid (Obaemekano, Saliba, Schlotterbeck...), il y en a un, Ibrahima Konaté, de Liverpool, qui occupe la première place sur la liste des joueurs ciblés.

Cela s'explique principalement par le fait qu'il n'a pas encore renouvelé son contrat avec Liverpool, et que son arrivée au Real Madrid, comme ce fut le cas pour Alaba et Rüdiger ces dernières années, se ferait dans le cadre d'un transfert gratuit, ce qui est un facteur extrêmement important pour le club madrilène, car il n'aurait pas à dépenser d'argent pour cette transaction.

Ibrahima Konaté est âgé de 26 ans. Il a été formé à l'académie des jeunes de Sochaux et a perfectionné ses compétences au RB Leipzig. Il a passé cinq saisons en Premier League avec Liverpool, où il a joué au plus haut niveau.

Sa taille (1,94 m) et ses caractéristiques physiques font de lui un défenseur difficile à dépasser. Certes, il ne possède pas la même habileté que son coéquipier de Liverpool, Virgil van Dijk, dans la passe, mais il se sort généralement de ces situations avec une relative facilité.

Ainsi, d’ici les prochains mois, son avenir dépendra également de ses performances, car il semble qu’il ne restera pas à Liverpool. Que ce soit le Real Madrid ou une autre équipe qui le recrute, il devra donner le meilleur de lui-même pendant cette période, y compris lors de la Coupe du monde.

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