Milan se prépare à des manœuvres offensives sur le marché des transferts hivernal, après avoir reçu une nouvelle manne financière qui renforce ses ambitions de consolider son effectif et de retrouver sa place parmi les grands d'Europe.

Selon le site français « Foot Mercato », Gerry Cardinale, propriétaire de Milan, a injecté 50 millions d'euros dans les caisses du club, une démarche visant à soutenir ses capacités financières et à accélérer le projet de retour à la compétition au plus haut niveau.

Cette initiative intervient dans un contexte de pressions financières auxquelles les Rossoneri sont confrontés, après leur échec à se qualifier pour la Ligue des champions deux saisons de suite, ainsi que l'enregistrement de pertes s'élevant à 24 millions d'euros lors du dernier exercice financier, avec des prévisions de déficit persistant durant la saison 2026-2027.

Sur le plan sportif, Milan compte profiter de la période des transferts hivernal pour renforcer son effectif, et deux noms se détachent parmi les principales options envisagées : le Brésilien Endrick, attaquant du Real Madrid, et le Portugais Gonçalo Inácio, défenseur du Sporting Lisbonne.

Inácio constitue une cible de longue date du club italien, après que son nom a été associé aux Rossoneri l'été dernier, tandis que le transfert d'Endrick semble davantage se dessiner sous la forme d'un prêt, l'attaquant brésilien cherchant à obtenir davantage de temps de jeu.

En revanche, le recrutement du défenseur portugais pourrait nécessiter un investissement financier important, ce qui place la direction de Milan face au défi de trouver l'équilibre entre ses ambitions sportives et ses considérations financières.

Milan avait dépensé près de 160 millions d'euros lors du mercato estival et occupe la cinquième place en Serie A, tout en visant à poursuivre le renforcement de son effectif et à retrouver régulièrement la Ligue des champions, parallèlement au projet de rénovation du stade San Siro et au renforcement de sa présence sur la scène européenne.



