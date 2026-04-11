Une star du FC Barcelone inquiète Flick avant le match contre l'Atlético

Un joueur du FC Barcelone a suscité l’inquiétude de son entraîneur Hansi Flick en ressentant une gêne à la jambe droite dans les derniers instants de la première mi-temps face à l’Espanyol, lors de la 31^e journée de Liga.

Vainqueur 4-1 samedi soir dans le derby catalan, le Barça totalise désormais 79 points en tête du classement.

Selon Mundo Deportivo, Gérard Martin a ressenti une douleur à la jambe droite lors d’un duel individuel à la 36e minute et a cédé sa place à Marc Casado à la mi-temps.

Le défenseur s’est effondré sur la pelouse après avoir ressenti une douleur à l’arrière du mollet, suscitant l’inquiétude de l’entraîneur allemand, d’autant que le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid se profile déjà mardi prochain.

Après quelques instants d’incertitude, au cours desquels ses coéquipiers ont réclamé son remplacement, le défenseur a toutefois pu reprendre sa place grâce à l’intervention du staff médical et a terminé la première période avec difficulté.

À la mi-temps, il a regagné les vestiaires d’un pas lent, interrogé par le médecin du club, Ricard Bruna, sur son état.

À la mi-temps, il a cédé sa place à Casado et est apparu sur le banc avec une poche de glace sur le mollet.

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