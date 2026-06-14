Une star du FC Barcelone fait une confession douloureuse

Le gardien polonais du FC Barcelone, Wojciech Szczęsny, 36 ans, admet que les années commencent à se faire sentir.

Le quotidien Sport a relayé ses confidences, extraites d’un long entretien accordé à une chaîne de télévision polonaise, au cours duquel il est revenu sur plusieurs facettes de sa vie privée.

Interrogé sur la manière dont il gère le vieillissement, tant dans sa vie privée que dans sa carrière, il a fait une confidence rare dans le monde du football professionnel :

Sans hésiter, il a répondu : « Dans ma vie privée, le temps qui passe est une expérience agréable, ce qui n’est pas le cas dans ma vie professionnelle. »

Il poursuit : « Sur le plan professionnel, je ne le cache pas, chaque séance d’entraînement est devenue plus difficile, c’est une souffrance qui réclame beaucoup d’énergie. »

Il précise : « J’éprouve de plus en plus de difficultés à me lever le matin, et mon corps exige toujours plus d’efforts jour après jour. »

Pour autant, il assume ce défi quotidien : « Je le prends comme tel : me lever, aller à l’entraînement et donner tout ce que j’ai. »

Sous contrat avec le Barça encore une saison, le gardien semble déterminé à poursuivre son aventure catalane, malgré l’évidence d’un quotidien de plus en plus exigeant.

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