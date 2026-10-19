L'avenir du Français Jules Koundé, star du Barça, suscite de nouveau l'intérêt de certains grands clubs européens.

Selon le journal Sport, qui cite Calciomercato, Milan est le dernier club en date à rejoindre la liste des prétendants à la signature de Koundé.

Milan cherche sur le marché des transferts un défenseur de très haut niveau et a inscrit le joueur du Barça parmi les noms qu'il étudie pour renforcer son arrière-garde.

La situation de Koundé au Barça a changé par rapport aux saisons précédentes. Le défenseur français n'est plus un titulaire indiscutable dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick, un élément qui n'est pas passé inaperçu auprès des grands clubs européens.

Même s'il a commencé à retrouver progressivement sa place et à multiplier les apparitions avec le club catalan depuis la dernière trêve internationale, son statut de joueur incontournable n'est plus ce qu'il était.

De son côté, le Barça n'estime pas nécessaire de se séparer du joueur, mais il ne fermera pas la porte à une opération qui lui rapporterait une somme importante. Une offre financière élevée pourrait en effet ouvrir la voie à des négociations, surtout au vu des besoins financiers du club et de la possibilité de générer des revenus avec la vente d'un joueur au statut international reconnu.

Milan n'est pas seul dans cette course. Chelsea, qui avait déjà tenté de recruter Koundé avant son transfert au Barça, continue de suivre sa situation de très près.

Le Bayern Munich observe lui aussi avec intérêt les mouvements autour de l'international français. Les deux clubs attendent qu'une opportunité favorable se présente sur le marché des transferts.

Il existe toutefois un obstacle de taille pour tous les clubs intéressés par sa signature : la volonté du joueur lui-même. À aucun moment Koundé n'a manifesté le souhait de quitter le Barça, et il reste attaché au projet du club catalan.

De plus, son contrat court jusqu'en juin 2030, ce qui signifie que le club n'est pas contraint de précipiter des négociations concernant son départ.

En réalité, les priorités de la direction du Barça sont actuellement différentes. Si le club se voyait obligé de conclure une grosse vente pour générer des revenus, la direction sportive étudierait le départ d'Alejandro Balde avant d'envisager de se séparer de Koundé.

Pour l'heure, l'intérêt de Milan s'ajoute à celui de plusieurs autres grands clubs européens, mais le dossier n'a pas encore atteint le stade d'une véritable offensive pour finaliser l'opération.



