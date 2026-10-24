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imago-sport-1083409991.jpgSergio Ros
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Une star du Barça dans le viseur d'un géant italien lors du mercato hivernal

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La Serie A ouvre ses portes à Baldé

L'avenir d'Alejandro Balde, la star du Barça, est revenu au cœur des discussions, après avoir perdu une partie de son importance dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick au cours de la saison actuelle.

Le journal Sport a rapporté que Jorge Mendes, l'agent de Balde, travaille actuellement à explorer différentes options afin de trouver une nouvelle destination pour le joueur, et parmi les options apparues ces dernières heures figure une destination en Italie.

Selon le journal italien « Il Messaggero », Mendes a proposé les services de Balde à l'AS Rome, qui étudie la possibilité de le recruter lors du prochain mercato hivernal.

L'AS Rome, dirigée par Gian Piero Gasperini, cherche à renforcer le poste d'arrière gauche et estime que Balde pourrait correspondre à ses besoins techniques.


La formule à l'étude consiste en un prêt du joueur jusqu'à la fin de la saison en cours, avec une clause offrant au club italien une option d'achat.

Cette opération permettrait à l'AS Rome de s'attacher les services du joueur sans avoir à débourser immédiatement une somme importante, tandis que le Barça conserverait la possibilité de tirer un revenu financier conséquent de sa vente lors du prochain mercato estival.

Ce n'est pas la première fois que le nom de Balde est associé à un transfert en Serie A. La Juventus avait elle aussi manifesté son intérêt pour la situation du joueur il y a quelques semaines.

En effet, le journal Sport avait révélé fin septembre dernier que la Juventus étudiait la possibilité de recruter Balde sous forme de prêt, avec option d'achat, mais l'évaluation financière fixée par le Barça pour le joueur, d'environ 50 millions d'euros, a constitué un obstacle majeur à la conclusion de l'opération.


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