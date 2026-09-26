Une star du Barça avoue : je veux consulter un psychologue

Gavi, la star du Barça, a débuté la saison actuelle avec un temps de jeu limité, après avoir reçu un coup au genou lors de la rencontre face à Elche, lors de la première journée de Liga.

Cette blessure n'a été qu'une inquiétude passagère, puisque le joueur s'en est remis et a disputé quelques minutes face au Feyenoord en Ligue des champions, ainsi que face au Racing en championnat espagnol.

Le journal Sport a publié les déclarations de Gavi, lors de son entretien avec le magazine Men's Health, dans lequel il a affirmé qu'il n'avait eu recours à aucune aide extérieure pour gérer ses émotions ou les fluctuations psychologiques qu'il a traversées après ses blessures.

Gavi a déclaré : « Aller voir un psychologue, c'est toujours utile. Que l'on soit dans une mauvaise passe ou même dans une bonne période, cela reste important. Je ne suis jamais allé voir un psychologue auparavant, mais j'en ai envie. »

Il a ajouté : « Je me suis isolé avec ma famille, et cela m'a aussi beaucoup aidé. »

Le retour de Gavi sur les terrains n'a pas du tout été facile, après une absence de près d'une année entière des compétitions en 2023, avant de subir une autre absence d'environ 5 mois en septembre 2025, à la suite d'une opération du ménisque du même genou.

Mais Gavi n'aime pas que son nom soit associé à ses blessures ; il préfère au contraire que l'on parle de lui en lien avec son niveau sur le terrain et sa capacité à résister et à se rétablir.

Gavi a également abordé un sujet important, celui des réseaux sociaux, que de nombreux joueurs utilisent de manière croissante, que ce soit par le biais d'agences de communication pour mener des campagnes ou pour publier des photos.

Gavi aime utiliser l'application Instagram, mais il n'accorde pas une grande importance à ce que l'on dit de lui, et il gère bien les critiques.

Il a déclaré : « Les personnes dont l'avis me importe dans le football, ce sont mes coéquipiers, les entraîneurs et les supporters. S'ils sont heureux, c'est le plus important. Car au final, ce sont eux qui me voient tous les jours et qui connaissent la vérité. »

Il a insisté : « Les gens peuvent exprimer librement leurs opinions, c'est normal, et un joueur peut vous plaire plus ou moins, mais j'ai toujours été clair sur les choses. Les critiques font partie du football, mais elles n'ont pas beaucoup d'effet sur moi. »

Concernant le style de Gavi, le joueur est apparu, après son sacre en Coupe du monde, avec les cheveux teints en rose. C'était un changement radical dans son apparence, mais il faisait suite à une promesse qu'il s'était faite à lui-même.

Malgré cela, Gavi a commencé, depuis quelques mois, à porter davantage d'attention à son apparence, veillant à se faire couper les cheveux chez son coiffeur habituel et à changer fréquemment de coiffure.

Lorsqu'il a évoqué ce sujet, Gavi a déclaré : « Quand j'étais plus jeune, je ne m'occupais pas beaucoup de mes cheveux. Mais au fil des années, j'ai commencé à faire plus attention à mon apparence. »