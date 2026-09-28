Une soirée exceptionnelle pour le quatuor français face à la Belgique

Lors d'une soirée riche en événements marquants, Mike Maignan, le gardien de but de l'équipe de France, a rejoint le club des cinquante, après avoir disputé sa 50e sélection sous le maillot des Bleus face à la Belgique, lundi soir, au stade Roi Baudouin, dans le cadre du groupe 1 de la Ligue des nations.

Maignan est ainsi devenu le quatrième gardien de but de l'histoire de l'équipe de France à atteindre les 50 matches internationaux, rejoignant une liste qui compte trois des plus grands gardiens des Bleus : Hugo Lloris et ses 145 matches, Fabien Barthez avec 87 matches, et Joël Bats, qui a disputé 50 rencontres internationales.

Lors de ce même match, l'équipe de France a connu un autre événement, avec la première sélection de Jérémy Jacquet, Rayan Aït-Nouri et Lucas Da Cunha avec les Bleus.

Selon le réseau français « Stats Foot », l'apparition de trois joueurs pour la première fois avec l'équipe nationale lors d'un même match ne s'était plus produite depuis le 22 septembre 2022, lorsque Benoît Badiashile, Youssouf Fofana et Randal Kolo Muani avaient été titularisés pour la première fois avec l'équipe de France face à l'Autriche.













Grp. 1 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Belgique BEL 2 1 1 0 2 0 +2 4 N V 2 France FRA 2 1 1 0 1 0 +1 4 N V 3 Italie ITA 2 1 0 1 4 3 +1 3 V D 4 Turquie TUR 2 0 0 2 1 5 -4 0 D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation



