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Le Marocain Sofyan Amrabat, joueur vedette du club néerlandais de l'Ajax, a donné son avis sur la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) d'attribuer au Sénégal le titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

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Interrogé sur cette décision choc pour les Lions de l'Atlas, Sofyan Amrabat s'est montré optimiste : « Honnêtement, cela fait presque un an. C'est une situation étrange, inhabituelle. Tout le monde a vu ce qui s'est passé en finale. »

Il a poursuivi, selon le site Foot Mercato : « Ne pas gagner au départ, puis finalement gagner, puis perdre à nouveau… Oui, c'est une situation étrange. »

Le milieu de terrain de l'Ajax a ensuite ajouté : « Je l'avais déjà ressenti la fois précédente, quand nous avions finalement gagné. C'est une situation très étrange. Quand on remporte une finale, on veut faire la fête avec les supporters. Nous n'avons pas pu le faire. C'était différent et très étrange. Ils ont pris leur décision. Malheureusement pour nous, nous devons passer à autre chose, et j'espère qu'à l'avenir nous pourrons remporter le titre sur le terrain. »

Au-delà de la déception sportive, l'international marocain a vivement regretté les conséquences de cette longue affaire sur l'image du football africain, qui a pourtant connu une croissance remarquable ces dernières années.

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« Non, c'est tout simplement inacceptable, a déclaré Amrabat. Qu'un an plus tard, on se dispute encore pour savoir qui mérite ce trophée, c'est une injustice flagrante. Cela jette une ombre sur un tournoi qui a été magnifique dans son ensemble. C'est vraiment une honte, mais nous n'y pouvons rien. Nous devons passer à autre chose et essayer de gagner à nouveau. »

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Ainsi a conclu Sofyan Amrabat, qui espère désormais surmonter cette épreuve et remporter un titre avec les Lions de l'Atlas à l'avenir.

Le TAS attribue le titre continental au Sénégal

Dans un rebondissement spectaculaire mettant fin à l'une des crises les plus controversées de l'histoire du football africain, le Tribunal arbitral du sport a annulé la décision de la Confédération africaine de football concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Il a ainsi rendu le titre au Sénégal, qui s'était imposé sur le terrain face au Maroc 1-0 après prolongation, et mis un terme à un litige juridique qui durait depuis plusieurs mois.

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Le Tribunal arbitral du sport a annoncé hier, mardi, l'annulation de la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football, qui avait déclaré la sélection sénégalaise forfait pour la finale et accordé au Maroc une victoire 3-0, le 17 mars dernier.

En vertu de ce nouveau jugement, le Sénégal récupère le titre conquis sur le terrain au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, à l'issue d'une rencontre marquée par des événements exceptionnels, sur la pelouse comme en dehors.

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Les détails de la crise de la finale de la CAN 2025

La crise remonte aux dernières minutes du temps réglementaire. Alors que le score était de 0-0, l'arbitre a accordé un penalty au Maroc, une décision qui a provoqué la colère des joueurs sénégalais et de leur sélectionneur, Pape Thiaw.

Plusieurs joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pour regagner les vestiaires en signe de protestation, ce qui a entraîné une interruption de la rencontre d'environ 10 minutes, avant que Sadio Mané n'intervienne pour convaincre ses coéquipiers et son entraîneur de revenir terminer le match.

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À la reprise, le Maroc a eu une occasion en or de s'adjuger le titre, mais Brahim Díaz a manqué son penalty, tenté en panenka, le ballon finissant sans difficulté dans les mains du gardien Edouard Mendy.

La rencontre est allée en prolongation, au cours de laquelle Pape Gueye a inscrit le but de la victoire pour le Sénégal, offrant à son pays le deuxième titre de son histoire, au grand désarroi des supporters marocains qui attendaient le sacre de leur sélection à domicile.

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Deux mois après la rencontre, le jury d'appel de la Confédération africaine a pris une décision déclarant le Sénégal forfait et accordant au Maroc une victoire sur tapis vert 3-0, sur la base de l'article 84 du règlement de la compétition.