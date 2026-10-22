Une seule marche sépare Kane du record légendaire de Cristiano Ronaldo

La star anglaise Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, a continué d'écrire l'histoire en Ligue des champions, après avoir inscrit un but et délivré une passe décisive lors du match nul (2-2) contre Arsenal, hier mercredi, sur la pelouse de l'Allianz Arena à Munich.

Kane a marqué lors de son dixième match consécutif dans la compétition continentale, devenant ainsi le deuxième joueur à réaliser cet exploit, derrière la légende portugaise Cristiano Ronaldo.

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Selon les statistiques de l'Union des associations européennes de football « UEFA », Ronaldo détient seul le record après avoir marqué lors de 11 matchs consécutifs en Ligue des champions, entre 2017 et 2018, sous le maillot du Real Madrid.

Kane avait déjà égalé l'exploit du Néerlandais Ruud van Nistelrooy et du Polonais Robert Lewandowski, après avoir marqué lors de 9 matchs consécutifs, avant de porter son total à 10 matchs grâce à son but face à Arsenal.

L'attaquant du Bayern aura l'occasion d'égaler le record de Ronaldo lorsqu'il affrontera son hôte l'Atlético Madrid lors de la prochaine journée de la Ligue des champions, le 3 novembre, sur la pelouse du « Riyadh Air Metropolitano » dans la capitale espagnole.

Kane partage la tête du classement des buteurs de la Ligue des champions, cette saison, avec un total de 4 buts, aux côtés d'un groupe d'autres joueurs, au premier rang desquels la star de Manchester City, Erling Haaland.

Le club bavarois avait écrasé le club norvégien du Bodø/Glimt (5-0), lors de la première journée de la Ligue des champions, avant de faire match nul face au club norvégien du Viking également (3-3) lors de la deuxième journée.



