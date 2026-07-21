Le Real Madrid a fixé une condition claire avant de se lancer dans la conclusion de tout nouveau transfert de grande envergure durant la période des mutations.

Selon des médias espagnols, la direction du Real Madrid ne prévoit pas pour le moment d'ajouter de nouveaux noms à l'effectif de l'équipe, après avoir déjà bouclé plusieurs transferts importants. La priorité actuelle consiste désormais à évaluer le groupe présent sous la direction de l'entraîneur portugais José Mourinho.

La période des mutations avait vu les rangs de la Maison Blanche se renforcer avec les arrivées de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva, ainsi que les départs de Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos et Fran García.

Le réseau espagnol « Cope » a précisé que Mourinho a commencé à tenir des réunions individuelles avec ses joueurs afin de définir les contours de l'équipe lors de la prochaine étape, l'effectif devant connaître quelques changements, notamment avec des noms candidats à un départ sous forme de prêt.

Le duo formé par Franco Mastantuono et Raúl Asencio figure parmi les joueurs les plus susceptibles de quitter temporairement l'équipe dans l'objectif d'obtenir davantage de temps de jeu et de progresser, tandis que les éléments disponibles indiquent le maintien de Gonzalo García dans les rangs de l'équipe la saison prochaine.

Sur le dossier des recrutements, le nom du Real Madrid a été associé à plusieurs stars, au premier rang desquelles Michael Olise et Rodri. La direction du club a cependant posé une règle claire : tout nouveau transfert sera conditionné au départ préalable d'un joueur de l'effectif actuel.

Cette décision intervient alors que le Real Madrid souhaite préserver l'équilibre au sein du vestiaire et éviter une inflation du nombre de joueurs, en particulier après les renforts réalisés durant l'été, tout en accordant au staff technique dirigé par Mourinho l'occasion d'évaluer tous les éléments avant d'entreprendre toute démarche supplémentaire sur le marché des transferts.