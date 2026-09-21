Le Barça ne disputera que 4 séances d'entraînement durant la trêve internationale, en raison de l'absence de la plupart des éléments de l'équipe première appelés par leurs sélections nationales, tandis que les joueurs bénéficieront d'une semaine complète de repos avant la reprise des entraînements le 5 octobre prochain.

Le club catalan a quitté le stade Ramón Sánchez-Pizjuán avec une victoire importante sur le Séville FC sur le score de 3-1, achevant ainsi cette phase de la saison de la meilleure des manières et avec un état d'esprit positif, avant que bon nombre de ses joueurs ne rejoignent leurs sélections nationales.

Hansi Flick devra relever un défi particulier dans la gestion des entraînements quotidiens au cours d'une trêve internationale plus longue que d'habitude, puisqu'il ne disposera que de 6 joueurs de l'équipe première : Gavi, Gerard Martín, Alejandro Balde, Gabriel Jesus, Bryan Gil et Szczesny.

À ce groupe viendront s'ajouter les blessés Joan García, Andreas Christensen et Frenkie de Jong, qui poursuivront leurs programmes de récupération respectifs durant la trêve, sans participer pleinement aux entraînements collectifs.

Lundi était un jour de repos pour l'équipe, et Flick ne s'est pas rendu à la cité sportive. En revanche, Gavi s'y est présenté de manière volontaire, tandis que Joan García et Christensen ont poursuivi leur travail en phase de récupération. Fermín López est également passé brièvement pour récupérer quelques affaires personnelles.

4 séances d'entraînement avant le repos

Le Barça reprend l'entraînement mardi et poursuivra son travail jusqu'à vendredi, au cours de 4 séances d'entraînement consécutives, avant de bénéficier d'un long repos allant du 28 septembre au 4 octobre.

Les joueurs devraient reprendre l'entraînement le 5 octobre, en vue de la reprise des compétitions officielles, une fois la trêve internationale achevée et les éléments retenus par leurs sélections de retour.

Raphinha, entre éclat et fatigue

Raphinha sera l'un des joueurs du Barça les plus affectés par le programme de la trêve, puisqu'il quitte l'équipe dans son meilleur moment depuis le début de la saison, après avoir inscrit un triplé contre le Séville FC et pris la tête du classement des buteurs du championnat.

L'ailier brésilien traverse une période de réussite remarquable, et son importance au sein du dispositif du Barça s'est accrue, alors même que se poursuivent les négociations relatives à la prolongation de son contrat avec le club.

Mais Raphinha ne bénéficiera pas d'un repos complet, puisqu'un long voyage vers l'Australie l'attend pour rejoindre la sélection du Brésil et disputer deux matches amicaux, avant de retrouver le Barça pour poursuivre une saison entamée de fort belle manière.

Et tandis que le Barça profitera de la trêve pour offrir à ses joueurs des jours de repos, Raphinha devra parcourir des milliers de kilomètres avec sa sélection nationale, avant de retrouver de nouveau l'équipe de Hansi Flick et de poursuivre son parcours dans une saison au cours de laquelle il espère maintenir son niveau exceptionnel.