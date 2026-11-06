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Une semaine de feu : la nouvelle date du match reporté du Real Madrid dévoilée

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Le mois de décembre n'est plus un mois ordinaire dans le calendrier du Real Madrid. La Liga a en effet annoncé la nouvelle date du match entre la Real Sociedad et le Real Madrid, reporté de la 23e journée, plaçant ainsi la Maison Blanche devant une semaine de très haut niveau, qui débute à Saint-Sébastien et ne s'achève pas à San Mamés.

La rencontre, initialement prévue en février prochain, se jouera désormais le mercredi 2 décembre à 19h00, au stade de la Real Sociedad, selon le journal espagnol « Mundo Deportivo ».

Pourquoi le match a-t-il été avancé ?

La raison pour laquelle cette rencontre a été avancée, tout comme le match entre le Barça et l'Atlético Madrid, tient à la Supercoupe d'Espagne.

Les quatre équipes mentionnées disputeront la Supercoupe durant la première semaine de février, du 2 au 6 février à Istanbul. C'est pourquoi leurs matchs de la 23e journée ont été avancés, afin de ne pas entrer en conflit avec leur participation à la compétition.

Deux examens difficiles en 4 jours

Après ce match avancé au 2 décembre à Saint-Sébastien, le Real Madrid affrontera l'Athletic Bilbao lors du week-end des 5 et 6 décembre.

Deux examens difficiles, sans aucun doute, pour la Maison Blanche, dans deux des stades les plus redoutables d'Espagne, à seulement quelques jours d'intervalle.

À Saint-Sébastien, le Real affrontera une équipe qui ne sait pas renoncer à domicile, et à San Mamés, il se heurtera à l'enfer bien connu de Bilbao, un véritable test de la profondeur de l'effectif et de sa capacité à gérer la pression des matchs successifs.

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