Le sélectionneur de l'Angleterre a exprimé ses regrets quant aux erreurs qui ont permis à l'Espagne de revenir à Wembley, soulignant qu'« à ce niveau, les détails sont importants ».

L'Espagne s'est imposée 3-2 face à l'Angleterre samedi soir lors de la première journée des rencontres de la première voie de la Ligue des nations de l'UEFA, après que l'équipe de Tuchel a échoué à préserver l'avantage de 2-1 sur lequel elle avait conclu la première mi-temps.

Tuchel a expliqué la raison de l'exclusion de Trent Alexander-Arnold du onze de départ, et a affirmé que l'Angleterre devait tirer profit de ce qu'elle avait appris avant d'affronter la Tchéquie à Prague.

Il a ajouté après le match, selon les propos rapportés par le site espagnol okdiario : « Nous avons affronté la meilleure équipe du monde, mais nous avons commis beaucoup d'erreurs, surtout dans les dix ou douze premières minutes, et sur l'action qui a mené au but égalisateur. »

Tuchel estime que l'Angleterre a livré « une très bonne performance » en première mi-temps et au début de la seconde, et il a insisté : « Face à un adversaire pareil, il faut exploiter les demi-occasions. Dans le dernier tiers du terrain, il nous a manqué de la réussite et du calme. »

Le sélectionneur de l'Angleterre a poursuivi : « Nous voulions être ceux qui les battraient, et nous avions le sentiment d'en être capables entre les deux mi-temps, et grâce à notre performance en seconde période. Mais nous avons perdu. »

Il a affirmé que l'équipe d'Espagne « a été plus calme et plus précise pour transformer nos erreurs en occasions concrétisées ».





Un modèle de réussite ?

Tuchel a refusé de considérer le but de Gordon comme un modèle de la manière dont l'Angleterre parvient à la réussite, et a déclaré : « Non, le but est venu d'une contre-attaque », selon ce qu'a publié le Mirror.

Il a précisé : « Si vous voulez l'appeler ainsi, c'est une récupération de balle et une superbe action de transition. Nous avons marqué des buts remarquables, et nous aurions pu en créer davantage si nous avions été plus tranchants dans les 20 derniers mètres. »

Il a ajouté : « L'effort fourni sans ballon fait aussi partie de notre identité, et l'audace et le courage dans la récupération des ballons dans les zones avancées ont été exceptionnels. Je pense que nous avons récupéré environ 12 ou 15 ballons de plus que l'Espagne dans sa moitié de terrain, mais nous n'avons pas réussi à en transformer suffisamment en occasions et en buts, sinon nous aurions gagné le match. »

L'absence de Trent

Tuchel a justifié le maintien de Trent Alexander-Arnold sur le banc en expliquant que « le match exigeait un gros effort défensif, c'est pourquoi il a donné la priorité à la vitesse et à la capacité du latéral choisi à jouer également comme défenseur central lorsque la sélection anglaise évolue avec trois défenseurs ».

Interrogé sur Lewis Hall, il a déclaré qu'il ne voulait pas prendre de risque après que le joueur avait manqué les entraînements plus tôt dans la semaine en raison d'une gêne... « Il aura d'autres occasions, il nous reste trois matches. »

Il a conclu, interrogé sur le prochain match contre la Tchéquie : « Signaler à chaque joueur ses erreurs individuellement et leur conseiller de ne pas les répéter ne servira à rien. Les erreurs ont été nombreuses, mais il y a des aspects positifs sur lesquels s'appuyer. Nous avons besoin des points, et nous voulons nous qualifier. »