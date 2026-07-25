« Je me réjouis qu’au BVB, nous restions soudés, de sorte que plus rien ne filtre vers l’extérieur, car la quantité de fausses informations ces derniers jours a tout de même été très considérable », a déclaré Book en marge du match amical de Dortmund à Düsseldorf samedi à Sky.

Book, qui occupe le poste de directeur sportif au BVB depuis mars, avait auparavant été interrogé sur les efforts menés pour El Mala et avait précisé « que nous ne commentons pas les joueurs qui ne sont pas des joueurs du Borussia Dortmund ».

Par « fausses informations », Book ferait référence à la multitude de chiffres qui circulent autour de l’intérêt avéré du vice-champion pour le meilleur buteur de Cologne la saison passée.

Sky fait état d’un package du BVB avec une indemnité de base de 26 millions d’euros ainsi que jusqu’à 16 millions d’euros de bonus, dont toutefois seule la moitié serait réalistement atteignable. Selon Bild , l’offre s’élevait en revanche à 34 millions d’euros fixes plus six millions d’euros de bonus.

Cologne voudrait toutefois 50 millions d’euros pour le joueur de 19 ans, dit-on. Au FC, qui se trouve actuellement en stage à Kitzbühel avec El Mala, on serait resté serein malgré le flot d’informations et on ne serait « toujours pas bien disposé envers le Borussia », écrit Geissblog, après qu’une première offre du BVB a été rejetée comme financièrement insuffisante et que l’attitude des Dortmundois a été peu appréciée.

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Book souhaite deux joueurs offensifs

Reste à voir si le BVB poursuivra désormais ses efforts pour El Mala, mais une chose est sûre : les Westphaliens ont besoin de renforts en attaque, particulièrement sur les côtés après le départ de Karim Adeyemi au FC Barcelone.

« Bien sûr, nous aurions aimé avoir déjà recruté un joueur offensif », a déclaré Book samedi, mais il faut « tenir compte des lois du marché et suivre le rythme. Le timing est très important dans ce domaine ».

Le dirigeant de 40 ans, qui a joué un rôle déterminant dans l’essor sportif du SV Elversberg ces dernières années, s’est ensuite montré plus concret : « Nous savons ce que nous voulons. Ce sont deux postes offensifs. » Mais le club veut « faire les bonnes choses » et il ne s’agit « pas seulement de vitesse pure ».

En Bundesliga, le RB Leipzig s’intéresserait lui aussi à El Mala, mais ne pourrait ou ne voudrait pas, comme le BVB, remplir les conditions financières. La situation serait en revanche différente à l’AS Rome, qui, selon Geissblog, serait prête à débourser nettement plus de 40 millions d’euros pour un ailier gauche et aurait également un œil sur Cologne.