Le FC Barcelone a adressé, ce mardi, un nouveau message à son jeune joueur égyptien Hamza Abdelkarim, avant la cérémonie de signature de son nouveau contrat avec le club catalan.

Le FC Barcelone avait annoncé vendredi dernier être parvenu à un accord avec Hamza Abdelkarim portant sur la prolongation de son engagement avec le Barça jusqu'en 2030, la cérémonie de signature du nouveau contrat devant se tenir ce mardi.

Avant le début de la cérémonie de signature du contrat, le FC Barcelone a publié sur son compte officiel « X » une photo de Hamza Abdelkarim, avec derrière lui l'une des pyramides et le sphinx, qu'il a légendée ainsi : « Né en Égypte, son destin est à Barcelone ».

Hamza était arrivé au FC Barcelone en provenance d'Al Ahly d'Égypte en janvier dernier, pour y passer six mois sous forme de prêt avec l'équipe réserve, avant que le club catalan ne décide d'activer la clause d'achat définitif pour 1,5 million d'euros.

Le jeune international égyptien a pris part avec l'équipe première à la période de préparation en vue de la nouvelle saison, et il s'est illustré de manière remarquable en inscrivant quatre buts en cinq matchs, convainquant ainsi l'entraîneur allemand Hansi Flick et les dirigeants du Barça.

Hamza Abdelkarim a figuré sur le banc des remplaçants du FC Barcelone lors de tous les matchs disputés depuis le début de la saison en cours, et il a joué quelques minutes lors de la large victoire contre le Rayo Vallecano (5-2) lors de la troisième journée de Liga.

Il convient de rappeler que Hamza Abdelkarim était l'un des joueurs de la sélection égyptienne ayant disputé la Coupe du monde 2026, l'Égypte ayant atteint les huitièmes de finale pour la première fois, un exploit historique.

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