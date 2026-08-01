Dans une scène qui reflète l'ampleur de l'engouement populaire pour la légende Zinédine Zidane, les billets de son premier match à la tête du staff technique de l'équipe de France se sont écoulés en totalité en moins d'une journée après leur mise en vente.

La France s'apprête à recevoir l'Italie le 2 octobre prochain dans le cadre de la Ligue des nations, une rencontre qui se disputera au prestigieux Stade de France, dont la capacité s'élève à 80 000 spectateurs. Les comptes officiels de l'équipe nationale ont confirmé un guichet fermé.

Zidane assume cette responsabilité en succédant à Didier Deschamps, qui a dirigé les Bleus pendant 14 ans, ouvrant ainsi une nouvelle ère porteuse de grands espoirs de retour au sommet du football européen et mondial.

Toutefois, le véritable coup d'envoi du parcours de Zidane comme entraîneur avec l'équipe nationale aura lieu sur le sol turc le 25 septembre, avant que l'équipe ne se rende en Belgique trois jours plus tard pour un deuxième match dans le cadre de la même compétition.

L'équipe de France recevra de nouveau son homologue belge dans la capitale, Paris, le 5 octobre, où il ne reste plus qu'un nombre limité de billets de première catégorie, selon les informations rapportées par le réseau médiatique « RMC ».