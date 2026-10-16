Le marché des attaquants est devenu l'un des plus grands défis du football européen, les clubs verrouillant les positions des meilleurs buteurs de la planète, et la difficulté étant de trouver un numéro neuf exceptionnel sans mettre en péril la situation financière du club, à l'exception des clubs de Premier League anglaise, qui représentent un cas totalement différent.

Et le Barça connaît bien l'ampleur de cette difficulté,selon le quotidien espagnol Sport, après avoir passé des mois à explorer les options disponibles pour renforcer son secteur offensif, avec Julian Alvarez en tête de la liste des joueurs préférés, avant que Deco ne sorte une carte alternative en la personne de Gabriel Jesus, qui a su s'adapter rapidement au Barça sous la direction de Hansi Flick, une chose difficile à ne pas réussir lorsque le technicien allemand se trouve sur le banc.

Au cœur de ces circonstances, un nom inconnu des supporters du Barça a fait son apparition : Nicolo Tresoldi, l'attaquant du Club Bruges âgé de 22 ans, qui est entré dans les calculs du club catalan lorsque les chances de recruter Julian Alvarez sont passées d'une hypothèse très lointaine à une impossibilité.

Finalement, Tresoldi n'a pas quitté les rangs de la formation belge, mais son début de championnat impressionnant au stade Jan Breydel pousse les dirigeants du club à réfléchir à la manière d'investir les millions qui pourraient entrer dans ses caisses l'été prochain, s'ils réussissent d'abord à conserver le joueur lors du mercato hivernal.

Cela dit, la bataille à venir pour s'attacher les services de l'un des talents montants les plus en vue du football européen ne se limitera pas aux clubs, puisque plusieurs sélections nationales ont la possibilité de recourir aux services du joueur, qui a déjà fait savoir qu'il s'attendait à une concurrence pour l'enrôler.

Tresoldi se distingue par son instinct de buteur, sa présence dans la surface de réparation et sa facilité à trouver le chemin des filets, des qualités qui ne passent pas inaperçues.

Et sa prestation face à l'Inter Milan, qu'il a puni d'un triplé en Ligue des champions, est venue confirmer que son éclosion n'est pas un simple feu de paille, puisqu'il a déjà porté son total à 9 buts en 11 matches.

L'attaquant évolue actuellement avec la sélection allemande des moins de 21 ans, avec laquelle il a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive lors des trois rencontres disputées pendant la dernière trêve internationale.

Tresoldi serait un renfort idéal pour la sélection allemande, mais malgré la proximité de Jürgen Klopp avec lui, le convaincre de représenter la Mannschaft ne sera pas une mission facile, le joueur ayant déclaré au sujet de son avenir international : « Je suis italien, mais je suis allemand aussi. Et ma mère est argentine ! Je déciderai au moment opportun. »

Tresoldi serait un choix idéal pour l'Italie, qui ne ressemble plus à son image habituelle, et il constituerait également un renfort de poids pour l'Argentine, qui ne possède pas d'attaquant aux mêmes caractéristiques au poste de numéro neuf. Mais la décision finale reste entre les mains du joueur, qui ne ressent actuellement aucune urgence à trancher la question de son avenir international.

Tresoldi se concentre pour l'heure sur son parcours avec le Club Bruges et sur la poursuite de ses bonnes performances, que ce soit en championnat de Belgique, où son équipe occupe la deuxième place avec 21 points, à une seule longueur du leader La Gantoise, ou en Ligue des champions, où il a déjà prouvé qu'il n'avait pas besoin de beaucoup d'occasions pour punir ses adversaires.

Ainsi se profile une passionnante bataille à trois pour s'offrir les services du jeune attaquant, avec la concurrence attendue entre l'Allemagne, l'Italie et l'Argentine pour le convaincre de représenter l'une d'entre elles.



