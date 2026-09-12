José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a affirmé que les erreurs commises par les joueurs de l'Inter face aux Merengues résultaient de la pression exercée par les joueurs de la Maison Blanche, insistant sur le fait que la chance n'est pas un simple coup du hasard, mais qu'elle se manifeste lorsqu'on est prêt à saisir l'occasion au bon moment du match.

Selon le journal espagnol AS, le football n'obéit pas à des calculs mathématiques, car rien ne garantit que la réunion de facteurs précis aboutira toujours au même résultat.

Parfois, tout dépend de la chance, et certains estiment qu'il ne s'agit que d'un événement ou d'une série de faits aléatoires échappant au contrôle humain, qui peuvent être favorables ou négatifs.

Mais dans ce sport, ce n'est pas toujours le cas : il ne s'agit pas d'un simple coup de chance, mais d'un instant où les préparatifs rencontrent l'occasion au bon moment du match, ce qui s'est illustré lors de la confrontation entre le Real Madrid et l'Inter mardi dernier.

À la 23e minute, alors que le Real Madrid menait au score malgré la domination de l'Inter sur la rencontre, une erreur de Josep Martínez a rappelé ce qui commençait à devenir habituel pour le Real Madrid en Ligue des champions : une erreur du gardien de l'équipe adverse qui se termine par un but.

La confusion du gardien de l'Inter avec le ballon, en tentant de dribbler Valverde, a été à l'origine de l'action, avant que le milieu de terrain uruguayen ne touche le ballon du bout de sa chaussure pour l'envoyer au fond des filets et inscrire le deuxième but du Real Madrid.

Ce but avait été précédé du premier, survenu après qu'une pression efficace de Mbappé eut provoqué une erreur de Bisseck, que l'attaquant français a exploitée pour inscrire le premier but du match.

Mourinho préfère attribuer les erreurs des adversaires au travail accompli par ses joueurs, déclarant : « Les joueurs ont fourni un travail remarquable et ont gagné dans des conditions difficiles. Je veux donner le mérite aux joueurs de mon équipe, car la pression se travaille à l'entraînement, tout comme les déclencheurs sur lesquels il faut appuyer lorsqu'on exerce cette pression se travaillent à l'entraînement. Nous ne voulons pas seulement les critiques, car nous avons fait certaines choses bien. »

L'effet de la pression

Ce qui s'est produit face à l'Inter au stade Santiago Bernabéu n'était pas nouveau pour Mourinho : le technicien portugais avait déjà, lors de son premier passage sur le banc du Real Madrid, éprouvé ce que signifie avoir la chance de son côté dans la plus grande compétition de clubs européens.

Lors du quart de finale retour de la Ligue des champions de la saison 2010-2011 face à Tottenham, Cristiano Ronaldo a décoché une puissante frappe de loin, depuis pratiquement le milieu du terrain, mais Heurelho Gomes, le gardien de Tottenham, a mal évalué la trajectoire du ballon, qui lui a échappé des mains avant de finir au fond de ses filets.

En phase de groupes de l'édition suivante, une tentative de Mesut Özil pour dégager le ballon ou intercepter une passe au ras du sol en travers du terrain s'est soldée par un but contre son camp de Hugo Lloris, le gardien de l'Olympique Lyonnais.

Depuis la saison 2007-2008, le Real Madrid a profité en Ligue des champions de 30 erreurs commises par des gardiens de but et qui se sont conclues par des buts.

Toutes ces erreurs n'ont pas été le fruit de la pression, mais elles ont inclus certaines des situations les plus importantes, comme le but de Karim Benzema en finale de la Ligue des champions 2018 face à Liverpool et à son gardien Karius.

Mourinho sait que travailler cet aspect du jeu est fondamental, c'est pourquoi il l'aborde avec ses joueurs, qui ont compris face à l'Inter que la chance, elle aussi, peut se travailler à l'entraînement.



Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »