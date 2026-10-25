Le Real Madrid a confié à des joueurs de son équipe première une mission particulière quelques heures avant le coup d'envoi du Clasico face au Barça, ce dimanche soir, dans le cadre des matches du championnat d'Espagne.

Le Barça occupe la tête du classement de la Liga avec 27 points, tandis que le Real Madrid pointe à la troisième place avec 21 points.

Selon le journal « Mundo Deportivo », les deux joueurs Yan Diomande et Éder Militão ont participé à une rencontre avec les supporters dans l'hôtel où séjourne le Real Madrid.

Certains supporters ont pu prendre des photos et obtenir des autographes des joueurs quelques heures avant le Clasico.

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Le parcours reste long en Liga, mais le Barça, leader du championnat, a l'occasion de creuser l'écart, ce qui fait de cette confrontation du Clasico une véritable finale face à un Real Madrid au bord de l'effondrement, qui a besoin des points de cette rencontre pour revenir en force dans la course.