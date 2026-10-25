Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Une mission spéciale pour le duo du Real Madrid à quelques heures du coup d'envoi du Clasico

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
Eder Militao
Yan Diomandé
Espagne
Brésil
Côte d’Ivoire

Sommet explosif

Le Real Madrid a confié à des joueurs de son équipe première une mission particulière quelques heures avant le coup d'envoi du Clasico face au Barça, ce dimanche soir, dans le cadre des matches du championnat d'Espagne.

Le Barça occupe la tête du classement de la Liga avec 27 points, tandis que le Real Madrid pointe à la troisième place avec 21 points.

 Selon le journal « Mundo Deportivo », les deux joueurs Yan Diomande et Éder Militão ont participé à une rencontre avec les supporters dans l'hôtel où séjourne le Real Madrid.

 Certains supporters ont pu prendre des photos et obtenir des autographes des joueurs quelques heures avant le Clasico.

Prochains matchs
BAR

BAR

LaLiga

25 oct. 2026

RMA

RMA

Le parcours reste long en Liga, mais le Barça, leader du championnat, a l'occasion de creuser l'écart, ce qui fait de cette confrontation du Clasico une véritable finale face à un Real Madrid au bord de l'effondrement, qui a besoin des points de cette rencontre pour revenir en force dans la course.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google