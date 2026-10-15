« Une mise au point sans excuses » : Lisandro Martinez aggrave sa crise avec la direction de Manchester United

L'Argentin Lisandro Martinez, défenseur de Manchester United, a justifié ses déclarations incendiaires à l'encontre de la direction du club après la défaite face à l'Atlético Madrid, en Ligue des champions.

La polémique monte en intensité à Manchester United. Après la défaite de Manchester United face à l'Atlético Madrid sur le score de 2-0 en Ligue des champions, Lisandro Martinez a provoqué une vive agitation en critiquant publiquement la direction du club, et en particulier le directeur sportif Jason Wilcox.

Cette déclaration n'a pas été appréciée en interne, ce qui a poussé le joueur argentin à exprimer de nouveau son point de vue dans un long communiqué publié sur son compte Instagram, où Martinez, âgé de 28 ans, a cherché à clarifier ses propos, sans pour autant présenter d'excuses.

Lisandro a déclaré : « Après le match, j'ai parlé dans un moment de colère et de frustration de ne pas avoir obtenu le résultat que nous espérions tous. Mes mots reflètent mes sentiments et à quel point je souhaite voir ce club se battre pour les plus grands titres. »

Et d'expliquer : « Quand je dis que je veux plus, je parle de l'ambition que nous devons tous avoir au sein de ce club. Ce sont des exigences que nous devons nous imposer à nous-mêmes, en commençant par moi. »

L'international argentin a également reconnu la responsabilité des joueurs dans les mauvais résultats, tout en affirmant sa confiance envers ses coéquipiers et l'entraîneur Michael Carrick.

Mais cette tentative d'apaiser les tensions pourrait ne pas suffire. Selon Sky Sports, les déclarations de Martinez ont suscité colère et mécontentement au sein de la direction du club et chez les joueurs de Manchester United, à tel point que l'un d'eux s'en est pris directement à l'Argentin dans l'avion du retour, certains de ses coéquipiers ayant mal pris sa critique de la qualité de l'équipe.

Le club n'a pas encore décidé s'il prendrait une mesure disciplinaire, mais l'avenir du défenseur à Old Trafford apparaît désormais incertain.

Son contrat expire l'été prochain et, bien que Manchester United dispose d'une option pour le prolonger d'une saison supplémentaire, aucune décision n'a encore été prise.

Cela coïncide avec les plans de Manchester United visant à recruter de nouveaux défenseurs au poste d'axe central et de latéral gauche lors des prochains mercatos. Selon les médias britanniques, Martinez souhaitait déjà quitter le club l'été dernier pour rejoindre l'Atlético Madrid et retrouver son compatriote Cristian Romero, mais la direction du club anglais n'a reçu aucune offre satisfaisante.

Cette situation pourrait désormais peser lourdement sur les discussions relatives à son avenir avec Manchester United.