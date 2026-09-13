Kylian Mbappé continue d'aligner des statistiques impressionnantes avec le Real Madrid, puisqu'il a inscrit sept buts et délivré une passe décisive en six matchs seulement, toutes compétitions confondues cette saison.

Après deux saisons exceptionnelles avec le Real Madrid, au cours desquelles il a marqué 44 buts puis 42 buts respectivement, l'attaquant français fait toujours l'objet d'une grande attente de la part des supporters madrilènes.

Pour eux, ses statistiques individuelles ne suffisent pas : ils aspirent désormais à voir le Real Madrid décrocher des titres.

Il s'agit d'une exigence dont Bixente Lizarazu, ancienne star de la France, est parfaitement conscient, comme il l'a expliqué ce dimanche sur la chaîne « Téléfoot ».

Il a déclaré : « De quoi Kylian a-t-il besoin pour gagner l'affection de tout le monde à Madrid ? Il doit remporter la Ligue des champions, c'est évident. Gagner la Ligue des champions, c'est écrire l'histoire pour n'importe quel club. »

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Il a poursuivi : « Les supporters se moquent de savoir qui est le meilleur buteur du championnat. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est que le Real Madrid gagne la Ligue des champions et le titre de champion d'Espagne, et ensuite, s'il y a quelques récompenses en plus, ils seront contents. »

Et de conclure : « C'est ce qu'ils attendent. Si des critiques sont adressées à Kylian, elles ne concernent pas la finition des actions, mais bien le fait qu'un grand joueur doit remporter de grandes compétitions. Le message est clair ! »