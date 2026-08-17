Rodri, la star de Manchester City, est proche d'un transfert officiel vers le FC Barcelone, lors de ce mercato estival.

Le Real Madrid avait négocié avec Rodri pour s'attacher ses services, et le joueur avait donné son accord pour rejoindre les Merengue, avant de changer de destination de manière surprenante, après l'entrée en scène du FC Barcelone.

Comme on pouvait s'y attendre, cette affaire a suscité un grand nombre de réactions, d'autant que la rivalité entre les deux géants espagnols s'intensifiera cette saison après ce qui s'est passé avec le capitaine de la sélection espagnole.

Jorge Valdano, légende du Real Madrid, a affirmé que le transfert de Rodri n'aurait pas beaucoup d'influence sur la manière de jouer du FC Barcelone.

Le réseau Defensa Central a rapporté les déclarations de Valdano, analyste pour Movistar, qui a déclaré : « Le transfert de Rodri est stratégique pour le Barça, car le joueur ajoutera une touche particulière à tout ce que propose Flick, mais au Real Madrid, il aurait révolutionné la manière de jouer de l'équipe et aurait amélioré tout ce qui l'entoure. »

Il a ajouté : « Pour moi, ce que Rodri apportera au FC Barcelone vaut 35 millions d'euros, tandis que ce que le Real Madrid perdra à cause de lui vaut 40 millions d'euros. »

De cette façon, l'ancienne star argentine a expliqué que l'impact négatif du transfert de Rodri sur le Real Madrid au cours de la saison serait plus important que son impact positif sur le FC Barcelone lui-même.

Il a poursuivi : « Le ballon serait arrivé plus rapidement aux attaquants, et il leur serait parvenu de meilleure manière. Ce type d'impact que créent les joueurs qui le possèdent n'est pas un impact qui se traduit nécessairement par un nombre de buts, mais un impact sur la manière de jouer, et ce joueur, précisément pour cette raison, est le meilleur joueur du monde. »