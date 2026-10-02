Avec une défaite 0-7, les joueurs du Werder se sont inclinés vendredi midi en match amical contre le club de première division néerlandais et ont surtout affiché un visage désastreux en première période.

Après 41 minutes, le score était déjà de 0-6 du point de vue des Brêmois. Après le 0-4, Niclas Füllkrug a explosé. « C’est de la folie ici ! », a lancé, incrédule, le revenant face à l’humiliation entamée par le gardien expérimenté Markus Kolke, auteur d’une terrible bourde et d’un penalty concédé au bout de cinq minutes.

Kolke n’a pas pu contrôler une passe en retrait d’Amos Pieper avant de faucher Lucas Vennegoor of Hesselink dans la surface. Ont ensuite suivi les buts de Marko Pjaca (14e, 21e), Kristian Hlynsson (15e), Daan Rots (40e) et un but contre son camp de Youri Regeer (42e), avant que le coup de sifflet de la pause ne mette un terme à l’humiliation. À la 70e minute, Aske Adelgaard a ensuite porté l’estocade finale.

Ce débâcle est aussi préoccupant parce que, malgré 17 absents en raison des sélections nationales ou de blessures, six titulaires figuraient tout de même dans le onze de départ de Daniel Thioune.

Le fiasco du Werder surprend après un bon début de saison

L’entraîneur du Werder est resté assis de longues minutes sur le banc avec ses adjoints après le coup de sifflet de la pause, avant de rejoindre visiblement très affecté les entrailles du stade et de passer, vraisemblablement avec force cris, sa Mannschaft à la moulinette.

La débâcle en match amical a vraiment eu de quoi surprendre, puisque le Werder avait signé un bon début de saison en Bundesliga avec sept points en quatre matches. Füllkrug s’était distingué avec trois buts, tout comme Marco Grüll, en grande forme. D’autres recrues comme Chuki avaient déjà convaincu. Vendredi prochain, le Werder se déplacera chez un BVB jusque-là invaincu et toujours victorieux. Il n’y a guère de tâche plus difficile actuellement en Bundesliga.