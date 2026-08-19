Alors que le Barça poursuit sa quête d'un nouvel attaquant, le nom d'un jeune joueur a commencé à s'imposer avec force au sein de l'équipe, après avoir attiré l'attention durant la période de préparation et ouvert la porte à un possible rôle plus important sous les ordres de Hansi Flick.

Il s'agit de l'attaquant de l'équipe d'Égypte, Hamza Abdelkarim, âgé de 18 ans, encensé par ses coéquipiers qui ont comparé son style à celui du Norvégien Erling Haaland, la star de Manchester City, en raison de sa puissance dans la surface de réparation et de sa capacité à trouver le chemin des filets, selon un article que le journal allemand Bild a consacré au jeune joueur égyptien sous le titre : « Va-t-il devenir le premier attaquant de l'équipe de Flick ? ».

Abdelkarim a inscrit deux buts lors de ses débuts avec l'équipe première, et a également fait trembler les filets lors du match amical face à Bâle, qui s'est soldé par une victoire du Barça 5-2, confirmant rapidement qu'il possédait de quoi susciter l'intérêt du staff technique.

Flick a déclaré au sujet du joueur : « Hamza est extrêmement humble et possède une personnalité formidable. Il donne toujours tout ce qu'il a et dispose d'un grand potentiel. Un attaquant doit être présent dans la surface de réparation, et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est exactement ce que j'attends d'un avant-centre. »

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Abdelkarim est lié au Barça depuis le début de l'année, après avoir d'abord évolué avec l'équipe des moins de 19 ans en prêt durant la seconde moitié de la saison dernière, avant de rejoindre définitivement le club cet été dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 1,5 million d'euros.

La comparaison du joueur avec Haaland remonte à son passage avec l'équipe des jeunes, ses coéquipiers reprenant son nom sur l'air de la chanson de Haaland, après que l'entraîneur Pol Planas et ses adjoints lui eurent montré des séquences de l'attaquant norvégien et de Victor Osimhen dans le but de perfectionner les déplacements d'Abdelkarim sur le terrain.

Selon le journal allemand : « Le Barça continue de s'activer pour recruter Julián Álvarez de l'Atlético Madrid, avec un accord possible qui pourrait être bouclé avant le 1er septembre. »

Mais l'échec de ce transfert offrirait à Abdelkarim une véritable opportunité d'entrer dans les plans de Flick, dans un contexte marqué par les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres et l'absence d'un autre attaquant expérimenté dans l'effectif.

Flick a déclaré au sujet de ses options offensives : « Nous nous concentrons sur les joueurs que nous avons actuellement, et nous ne pensons pas à autre chose », un message qui pourrait refléter sa volonté d'offrir au jeune talent l'occasion de faire ses preuves avec l'équipe première.