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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir
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Une destination surprise ! Carvajal choisit son nouveau club

Getafe
Real Madrid
LaLiga
D. Carvajal
Espagne

Il restera à Madrid

Dani Carvajal, l'ancien capitaine du Real Madrid, est proche d'un transfert à Getafe dans les prochains jours, lui qui est devenu agent libre depuis son départ du club madrilène, dans une opération qui pourrait représenter un renfort de poids pour l'équipe de Getafe lors de la nouvelle saison.

Selon le journal espagnol « As », Getafe cherche depuis un certain temps des joueurs libres pour renforcer son effectif, avant que l'opportunité de recruter Carvajal ne se présente, un joueur qui suscite un grand intérêt de la part de la direction du club, tandis que le joueur lui-même semble ouvert à vivre cette expérience.

L'offre de Getafe attire Carvajal pour plusieurs raisons, notamment la proximité du club avec son domicile, ce qui lui permettrait de poursuivre sa vie à Madrid sans grands changements dans son quotidien, en plus de son appréciation du projet sportif du club et de son envie de travailler sous la houlette de l'entraîneur José Bordalás.

Bordalás a joué un rôle direct dans les négociations, après avoir pris personnellement contact avec Carvajal et lui avoir expliqué le rôle qu'il pourrait tenir au sein de l'équipe, dans une tentative de le convaincre d'accepter le transfert à Getafe.

Cette démarche est très appréciée par le latéral espagnol et pourrait peser dans sa décision finale.

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Les discussions entre les deux parties évoluent de manière positive, dans un climat d'optimisme quant à la possibilité de parvenir à un accord dans la période à venir, mais l'opération se heurte toujours à un obstacle financier lié au plafond salarial imposé à Getafe.

Le club doit trouver une formule adéquate avec la Ligue de football espagnole pour dégager la marge financière nécessaire et enregistrer Carvajal, tandis que la direction travaille actuellement sur plusieurs solutions pour surmonter ce problème.

Si Getafe parvient à franchir l'obstacle financier, Carvajal pourrait devenir un nouveau joueur de l'équipe dans les prochains jours, après que la première démarche de Bordalás a donné jusqu'à présent des résultats positifs.

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