Car après la victoire 2-0 des Three Lions contre la Tchéquie en Ligue des nations, lors de laquelle Alexander-Arnold, pour sa seulement deuxième sélection depuis l’arrivée de Tuchel au début de l’année 2025, a magnifiquement servi Anthony Gordon sur l’ouverture du score, c’est justement le buteur qui a lâché après le match une déclaration explosive, qu’il a lui-même immédiatement corrigée.

« Il a eu son propre parcours avec l’Angleterre. Il aurait sans doute dû jouer davantage », a déclaré la star offensive du FC Barcelone, interrogée sur la performance d’Alexander-Arnold contre les Tchèques, avant d’ajouter dans la foulée : « Désolé, il aurait sans doute aimé jouer plus qu’il ne l’a fait. »

Dans le même temps, Gordon a de nouveau mis en avant les qualités que le défenseur du Real Madrid, écarté avant la Coupe du monde, pouvait apporter aux Three Lions et qui ont finalement débouché sur sa passe décisive. « Peu de joueurs ont les qualités, la technique et le courage d’essayer ce centre, au risque peut-être de faire une erreur. C’est pour cela qu’il est si bon et c’est pour cette raison que je voulais absolument jouer avec lui », a constaté Gordon.

Tuchel se passe d’Alexander-Arnold à la Coupe du monde : une mise à l’écart annoncée

Tuchel a toutefois souligné n’avoir « jamais douté » du fait « qu’il puisse créer ce genre de moments » et a parlé d’une « bonne passe décisive », ainsi que du fait que le joueur de 27 ans avait été d’une « grande aide ». Malgré cela, l’Allemand avait, il y a quelques mois, délibérément décidé de ne pas retenir « TAA » pour la Coupe du monde. Une mise à l’écart annoncée, puisque Alexander-Arnold ne figurait déjà plus à plusieurs reprises dans le groupe des Three Lions depuis l’arrivée de Tuchel.

« C’était une décision très difficile à prendre. Aucun doute sur son talent, aucun doute sur sa carrière ni sur ce qu’il peut apporter à une équipe. C’est une décision difficile, peut-être même dure. Et peut-être est-elle même injuste, d’une certaine manière. Mais ce sont des décisions qu’il faut prendre. Il doit l’accepter », avait déjà tenté d’expliquer Tuchel en mars, au sujet d’un nouveau renoncement à Alexander-Arnold. Il avait en outre expliqué avoir changé de système de jeu à l’automne et que les joueurs désormais sélectionnés correspondaient mieux à ce système.

Cela n’a guère suscité de compréhension en Angleterre. « Je crois qu’il y a quelque chose de personnel là-dedans, car footballistiquement, il n’y a aucune raison à cela », a par exemple déclaré la légende Gary Lineker dans le podcast 'The Rest is Football' à propos de cette non-sélection. « On a des joueurs à son poste qui, avec tout le respect que je leur dois, ne jouent pas dans la même catégorie que lui, certainement pas ballon au pied. »

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Tuchel sous le feu des critiques après l’élimination au Mondial : « Pure lâcheté ! »

Au final, Tuchel a atteint le dernier carré de la Coupe du monde avec son groupe controversé, dans lequel manquaient, en plus d’Alexander-Arnold, d’autres stars comme Phil Foden ou Cole Palmer, et a remporté contre la France un match fou pour la troisième place. Il s’agissait du meilleur parcours des Three Lions depuis leur sacre de 1966. Et pourtant, Tuchel s’est retrouvé sous le feu des critiques, en particulier après la cruelle élimination en demi-finale contre l’Argentine.

La presse locale lui avait unanimement reproché une « pure lâcheté », lorsque Tuchel, avec une avance de 1-0, avait voulu verrouiller le match, n’effectuant que des changements défensifs, avant de voir l’Angleterre s’incliner dramatiquement 2-1. Le début de la Ligue des nations s’est lui aussi soldé par une défaite 3-2 contre l’Espagne, championne du monde, après avoir pourtant mené 2-1 en cours de match, Alexander-Arnold ne jouant pas la moindre minute.

À propos de son retour désormais réussi en sélection, il a déclaré mardi soir : « Cette conviction a toujours été là, et il s’agissait de la démontrer au niveau du club. Le sélectionneur m’a donné une chance, j’espère maintenant qu’il est satisfait de ma performance. »