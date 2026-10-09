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Abdelmawgood Samir
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Une décision tant attendue : la CAF franchit un pas historique dans les compétitions africaines

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Qu'est-ce que c'est ?

Dans une démarche historique pour les compétitions de clubs africains, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé la mise en place de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) dès la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération, au cours de la saison actuelle, une décision attendue de longue date pour développer l'arbitrage dans les compétitions continentales.

Samson Adamu, secrétaire général par intérim de la CAF, a confirmé l'adoption de cette technologie à ce stade des deux compétitions, ce qui représente un tournant important dans la gestion des matches africains et traduit la volonté de la Confédération de recourir aux technologies modernes pour renforcer la précision des décisions arbitrales.

Cette initiative devrait contribuer à réduire les erreurs d'arbitrage déterminantes, en particulier dans les situations litigieuses susceptibles de modifier le résultat des matches, telles que l'attribution des penaltys, les cas d'expulsion directe et la validation des buts.

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