« C’était une décision douloureuse - et qui me fait encore mal, au plus profond de moi, même maintenant -, mais je comprends que le moment soit venu », a écrit Messi dans un texte très émouvant. « J’ai toujours aimé être en sélection nationale. J’ai toujours tout donné et maintenant, je n’ai plus rien à offrir - et en plus, de grands jeunes joueurs arrivent, eux qui ont mérité leur place. »

La finale de la Coupe du monde du 19 juillet, qu’il a perdue avec ses coéquipiers face à l’Espagne 0-1 après prolongation, a ainsi été le dernier match international de Messi. Le joueur de 39 ans a expliqué avoir rédigé son texte annonçant sa retraite internationale deux jours après cette finale perdue.

« Je vous jure que j’ai toujours tout donné – pas seulement ces dernières années, durant lesquelles nous avons tout gagné, mais aussi avant », a poursuivi Messi : « J’ai toujours combattu et je me suis dépensé pour ce maillot afin de vous offrir de la joie et de vous rendre fiers, à travers le football, d’être argentins. »

Combien de matches internationaux Lionel Messi a-t-il disputés avec l’Argentine ?

Messi a disputé 207 matches internationaux, au cours desquels il a inscrit 125 buts. Ce sont deux records. Son plus grand succès est arrivé en 2022 au Qatar, lorsqu’il a mené l’Argentine à un troisième titre mondial. Lors de la Coupe du monde XXL aux États-Unis, au Mexique et au Canada, les Sud-Américains sont passés tout près, mais ont cette fois échoué en finale contre l’Espagne. Douze ans plus tôt, Messi avait déjà perdu la finale du Mondial 2014 contre l’Allemagne, là aussi 0-1 après prolongation.

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« Je pars avec la sérénité et la fierté de vous avoir offert, avec mes coéquipiers, des moments de rêve. C’était fou de pouvoir vivre tout cela avec vous. Je vous aime ! », a écrit Messi : « Merci, Dieu, de m’avoir fait Argentin. »

Après la mort de son père - Jorge Messi était décédé le 8 août -, il serait « encore plus convaincu qu’auparavant » que sa retraite est la bonne décision.