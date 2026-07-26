L'Ajax attend l'évolution du dossier du gardien du Barça, ter Stegen (34 ans), après être déjà parvenu à un accord de principe pour le recruter, mais l'opération se heurte à d'importantes difficultés.

L'Ajax est conscient des désaccords financiers et de la lenteur des progrès réalisés par le Barça et le gardien allemand pour les résoudre, mais à ce jour, il n'est pas totalement certain de la possibilité de régler ces questions, malgré son espoir en ce sens.

Des sources consultées par le journal « Mundo Deportivo » ont précisé que la résolution de ce conflit ne relève pas de la compétence de l'Ajax, et qu'ils suivront toute évolution.

Ils ignorent également combien de temps cela va durer. Ils ont confiance en l'obtention d'une solution immédiate, car l'opération est très alléchante pour eux, le Barça couvrant 90 % du salaire du joueur, mais ils préviennent constamment qu'ils seront contraints de chercher d'autres options si ce conflit venait à se prolonger.

Míchel, qui, en tant qu'entraîneur de Gérone, n'a pu aligner ter Stegen que lors de deux matches seulement en raison d'une blessure qui l'a écarté de la Coupe du monde, est convaincu de trouver une solution rapide.

Après le match amical face à Burnley, qui s'est soldé par une victoire de l'Ajax, il a précisé qu'il était en contact quotidien avec Jordi Cruyff, le directeur sportif de l'Ajax.

Il a déclaré : « Il me contacte quotidiennement au sujet des options disponibles et des dernières nouveautés. Nous voulons attirer des joueurs capables d'aider l'Ajax à se développer en tant qu'équipe. Nous voulons prendre les bonnes décisions, mais les choses ne sont pas simples dans le monde du football. Nous devons gérer cela étape par étape. »

Et concernant ter Stegen en particulier, il a affirmé : « Tout le monde sait ce qui se passe. Nous espérons qu'il nous aidera, et nous pourrons en parler prochainement. »

Ter Stegen, lié par un contrat jusqu'en 2028, se concentre actuellement sur l'achèvement de sa convalescence et la récupération de sa pleine condition physique. Le gardien a d'ailleurs déjà pris part au match amical à huis clos disputé par le Barça face à l'Europa (4-1) au stade de la Ciutat Esportiva.