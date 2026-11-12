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Jochen Tittmar
Traduit par

Une clause spéciale aurait été révélée ! Le BVB pourrait-il même réaliser un bénéfice sur un transfert raté ?

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Selon les Ruhr Nachrichten, le Borussia Dortmund s'est assuré un pourcentage sur une éventuelle revente du joueur prêté Yan Couto. Como 1907 dispose également d'une option d'achat pour cet été.

Les dirigeants du BVB suivent de près la situation du joueur de 24 ans en Serie A et ont pris leurs précautions lors des négociations avec les Italiens dans l'éventualité d'un transfert définitif.

Le club entraîné par Cesc Fabregas dispose du droit contractuel de recruter définitivement le latéral droit à l'issue de la saison contre une indemnité comprise entre 20 et 22 millions d'euros. Mais selon l'article, si Como le revendait par la suite, le BVB en tirerait à nouveau un bénéfice financier, à hauteur d'un pourcentage non précisé.

Selon les informations de la WAZ, les Italiens ont déjà fait savoir aux dirigeants de Dortmund qu'ils étaient très satisfaits des prestations du Brésilien jusqu'à présent, si bien que la levée de l'option en fin de saison est jugée réaliste.

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Chez les Noir et Jaune, la progression du latéral est accueillie favorablement. Après la victoire 2-1 contre le Real Betis en Ligue des champions, le directeur sportif Ole Book s'est exprimé au sujet de Couto : « Bien sûr, nous le suivons aussi, regardons ses matches et nous réjouissons de sa progression. Le style de jeu lui convient très bien et c'est pourquoi il s'épanouit là-bas. »

FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

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Combien le BVB a-t-il payé pour recruter Yan Couto ?

Interrogé sur un éventuel retour ou sur la possibilité que Couto reste définitivement en Italie, Book a répondu : « Il est certainement trop tôt pour le dire, mais nous sommes heureux qu'il joue bien. »

Pour Couto, son passage à Como marque un nouveau départ sur le plan sportif, après qu'il n'a pas réussi à s'imposer à Dortmund. À l'été 2025, le Borussia avait versé environ 25 millions d'euros à Manchester City pour recruter définitivement le défenseur après un premier prêt.

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La saison passée, il n'avait toutefois pas réussi à prendre le dessus sur Julian Ryerson dans la concurrence au poste de latéral droit. En 27 matches officiels au total avec le BVB, Couto n'a disputé que 1 501 minutes, inscrivant trois buts et délivrant trois passes décisives.

Pour permettre au Brésilien de retrouver un temps de jeu régulier, les clubs se sont entendus cet été sur un prêt jusqu'à la fin de la saison. Sous les ordres de Fabregas, Couto s'est immédiatement imposé comme titulaire et totalise déjà plus de 1 000 minutes de jeu en 14 matches officiels, avec deux passes décisives.

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Si Como levait effectivement l'option d'achat convenue, le Borussia Dortmund récupérerait directement la majeure partie de l'indemnité de transfert versée à l'époque à Man City et pourrait même, à terme, réaliser un bénéfice financier grâce à la clause qu'il aurait négociée.