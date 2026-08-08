Le transfert de l'Ivoirien Yan Diomandé au Real Madrid n'a pas été qu'une opération record qui a pulvérisé la précédente marque de l'histoire du club de Leipzig, après avoir atteint une valeur de 125 millions d'euros : il comportait aussi dans ses détails une clause particulière susceptible d'offrir au club allemand des gains supplémentaires au cours de la période à venir.

Diomandé, âgé de 19 ans, a rejoint le Real Madrid dans le cadre d'un transfert devenu le plus cher de l'histoire de Leipzig, mais le club allemand a réussi à s'assurer un avantage supplémentaire dans l'accord, qui prend la forme d'un match honorifique réunissant les deux équipes à Leipzig.

Selon les informations du journal allemand « Bild », le transfert de Diomandé au Real Madrid comportait un accord pour l'organisation d'un match honorifique entre les deux clubs à Leipzig, une clause que le club allemand a l'habitude d'inclure dans plusieurs de ses grandes transactions.

Ce n'était pas la première fois que Leipzig obtenait un tel avantage, puisque les transferts de joueurs importants ont déjà inclus par le passé des matches amicaux contractuellement convenus contre de grands clubs européens.

Ces accords ont notamment porté sur un match contre Manchester City à la suite du transfert de Josko Gvardiol en 2023, un autre face au Barça après le départ de Dani Olmo en 2024, ainsi qu'un match contre Manchester United à la suite du transfert de Benjamin Sesko en 2025. Le transfert de Julian Nagelsmann au Bayern Munich en 2021 avait par ailleurs déjà comporté un accord similaire.

La date reste inconnue

Le Real Madrid devrait disputer le match honorifique face à Leipzig, mais sa date n'a pas encore été fixée.

En revanche, le club allemand affrontera cet été le détenteur du record du nombre de titres en Ligue des champions, dans le cadre de sa préparation pour la nouvelle saison, puisqu'il disputera un match face au Real Madrid comme ultime test avant le début de la saison.

Le 15 août, un autre match aura lieu face à l'un des grands clubs dans la ville de Munich, tandis que la date de la confrontation avec le Real Madrid reste inconnue.

L'accord apporte une autre bonne nouvelle au club de Leipzig, puisque le club allemand se garantit une compensation estimée à environ 1,3 million d'euros dans le cas où il ne serait pas possible de trouver une date appropriée pour organiser le match honorifique.

Ce montant équivaut approximativement aux recettes que Leipzig aurait pu réaliser grâce au match, que ce soit via la vente de billets ou les revenus de l'hospitalité.

Ainsi, Leipzig s'est assuré un gain financier supplémentaire dans l'hypothèse où le match ne serait pas disputé, sans perdre la valeur économique que la rencontre était censée générer sur le terrain.

La clause ne s'ajoute pas à la valeur du transfert

Le montant de la compensation, d'environ 1,3 million d'euros, n'est pas considéré comme des frais supplémentaires sur le transfert de Diomandé, mais entre dans le cadre des primes et des incitations liées à l'opération.

Il est possible que la valeur totale du transfert soit portée à 140 millions d'euros si les conditions liées aux performances du joueur et à sa réussite avec le Real Madrid sont remplies.

En revanche, le contrat de transfert de Diomandé ne comporte aucune clause accordant à Leipzig un pourcentage sur la valeur d'une future revente du joueur.

Ainsi, le club allemand s'est contenté d'obtenir une valeur de transfert colossale, aux côtés d'incitations liées à la carrière du joueur, en plus de la clause relative au match honorifique.

Diomandé devient ambassadeur de Red Bull

La relation de Diomandé avec l'écosystème Red Bull ne s'est pas arrêtée à son transfert de Leipzig au Real Madrid, puisque le joueur ivoirien figurait dans le cercle d'intérêt de l'entreprise de boissons énergisantes avant même la tenue du match honorifique.

En parallèle de son transfert au Real Madrid, Diomandé a été engagé pour une durée de trois ans afin de devenir ambassadeur de la marque appartenant à l'entreprise Red Bull, une démarche qui reflète le statut atteint par le joueur à un si jeune âge.

Diomandé est actuellement considéré comme l'un des plus grands talents offensifs montants du football mondial, après avoir attiré les regards grâce à son évolution rapide et à ses prestations remarquables.

Si le joueur ivoirien poursuit sa progression ascendante avec le Real Madrid, Red Bull se sera assuré l'un des principaux ambassadeurs de sa marque pour les années à venir, mais cette fois sous le maillot du club madrilène plutôt que celui de Leipzig.

Ainsi, Diomandé rejoint la liste des joueurs de renom associés à la marque, parmi lesquels le Brésilien Neymar et Xavi Simons, joueur de Tottenham Hotspur, aux côtés du Hongrois Dominik Szoboszlai, joueur de Liverpool.