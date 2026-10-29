La saison dernière, le FC Bayern est entré dans l’histoire : avec 16 victoires consécutives, les Munichois ont signé le meilleur début de saison de l’histoire des cinq grands championnats européens, battant ainsi un record de l’AC Milan vieux de plus de 30 ans. Les Italiens avaient commencé la saison 1992/93 par 13 victoires de suite. Le FC Bayern n’avait alors perdu ses premiers points que le 8 novembre, lors d’un match nul 2-2 en Bundesliga contre l’Union Berlin.

Une telle série était déjà impossible cette saison dès les premières semaines : lors de leur quatrième match officiel, les Munichois ont dû se contenter d’un 0-0 en Bundesliga contre le FC Schalke 04. Après désormais 13 rencontres, ils ont laissé échapper des points à quatre reprises : le FC Bayern a également fait match nul contre le FC Augsbourg, Viking Stavanger et le FC Arsenal.

Mais comme ils n’ont toujours pas perdu, les Munichois présentent une particularité parmi les cinq grands championnats européens : ils sont le seul club encore invaincu toutes compétitions confondues cette saison. Les leaders des autres grands championnats, le FC Barcelone, Manchester City, le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan, ont même déjà subi au moins deux défaites chacun.

Le FC Bayern n’a plus terminé un match sans encaisser de but depuis six rencontres

Si le FC Bayern conserve son invincibilité, c’est avant tout grâce à son attaque particulièrement prolifique. Les Munichois ont déjà inscrit 47 buts, soit 3,6 par match en moyenne. Exactement le même chiffre qu’au même stade de la saison dernière. Cela tient surtout aux statistiques remarquables de leurs deux stars : après 13 matches, Michael Olise a participé à 19 buts, et Harry Kane, meilleur joueur du monde, à 17. Il existe une certaine dépendance à leur égard.

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La défense suscite, elle, au moins quelques inquiétudes. Avec déjà 14 buts encaissés, la moyenne dépasse un but par match. En 13 rencontres officielles, les Munichois n’ont gardé leur cage inviolée qu’à trois reprises. La saison dernière, ils y étaient parvenus deux fois plus souvent après le même nombre de matches. La tendance est surtout préoccupante : lors de leurs six derniers matches officiels, ils ont toujours encaissé au moins un but, même à domicile en Coupe d’Allemagne contre le 1. FC Magdebourg, pensionnaire de deuxième division.

Est-ce dû à un manque d’automatismes ? Toujours est-il qu’aucune défense à quatre ne se dégage clairement à l’heure actuelle. Min-Jae Kim et Jonathan Tah se disputent la place aux côtés de Dayot Upamecano, titulaire indiscutable. Sur les côtés, Josip Stanisic, Konrad Laimer, Nathaniel Brown et Alphonso Davies ont bénéficié d’un nombre d’occasions de jouer similaire, sans hiérarchie claire. Laimer, Brown et Davies ont aussi dû jouer plus haut en raison d’un manque de joueurs disponibles.

Deux grandes épreuves attendent la série d’invincibilité des Munichois dans les prochains jours. Samedi, ils affronteront leur plus grand rival national, le Borussia Dortmund, dans le choc de Bundesliga, avant de se déplacer mardi chez l’Atlético de Madrid en Ligue des champions.