Au moment où le Real Madrid cherche son identité perdue au milieu de terrain, une voix s'est élevée de l'intérieur de la Maison Blanche pour mettre les points sur les i et désigner la seule solution possible à la plus grande crise technique que vit le club depuis des années.

« Il a mérité sa place en tant que titulaire indispensable. » C'est par ces mots sans appel que le consultant et ancien joueur Álvaro Benito a résumé sa vision radicale de l'avenir du milieu de terrain madrilène, plaçant la jeune star turque Arda Güler comme pierre angulaire de tout projet à venir.

Une crise chronique

Depuis plusieurs saisons, la Maison Blanche souffre d'une faille évidente au milieu de terrain, incapable de trouver une association fiable, capable d'assurer la cohésion de l'équipe et d'organiser les transitions offensives et défensives.

Après le départ du duo légendaire Luka Modric et Toni Kroos, la direction du club a tenté de combler le vide par des solutions de rafistolage et provisoires, restées sans effet.

Ces tentatives n'ont réussi ni avec Carlo Ancelotti, ni avec Xabi Alonso ou Álvaro Arbeloa, et même le retour de José Mourinho, sur lequel beaucoup comptaient pour rétablir la discipline comme lors de son premier passage, n'a pas encore apporté la formule magique attendue.

Benito tranche le débat

Lors de son intervention dans le dernier numéro de la célèbre émission radiophonique « El Larguero », Benito a lâché une surprise de taille en dévoilant son milieu de terrain idéal pour le Real avec les moyens actuellement disponibles, saluant la saison exceptionnelle que réalise Arda Güler.

Benito a déclaré, sur un ton qui ne laisse place à aucune interprétation : « Pour moi, Güler est indispensable ; je pense qu'il l'a pleinement mérité. Il a mérité sa place en tant que joueur indispensable. »

Le consultant espagnol justifie son choix en expliquant que Güler est la seule exception dans un système qui repose entièrement sur la puissance physique.

Il a ajouté : « Il apporte du calme et de la continuité au jeu. Il lit les passes rapides et en profondeur, et c'est le seul joueur de ce type au milieu de terrain. »









L'équation Bernardo Silva

Benito ne s'est pas contenté de désigner Güler seul : il a placé à ses côtés un autre nom qu'il estime être le seul capable de s'accorder avec lui pour créer l'équilibre manquant.

Il a poursuivi : « Il y a autre chose : tu peux écarter Valverde et faire jouer Bernardo Silva, mais c'est un problème lié au profil des joueurs que le Real Madrid possède dans son onze de départ. »

Pour Benito, le véritable problème réside dans le fait que le Real Madrid ne compte que deux ou trois joueurs capables de ralentir le rythme et de contrôler la possession, à un moment où les joueurs directs dominent l'effectif.

Il a expliqué : « Bellingham n'est pas ce type de joueur, il se distingue par son pressing incessant. J'arrive sur lui, je le mets au sol, puis je repars. C'est un joueur plein de vitalité, et je pense qu'il est formidable ; Mbappé est un joueur infatigable et agressif, Diomande aussi, Vinicius aussi. Et puis au milieu, Tchouaméni et Valverde également : ce sont des joueurs qui allient puissance physique et jeu direct. »

Le plan de sauvetage : organiser la puissance par le calme

À côté de ce grand nombre de joueurs au profil offensif et direct s'ajoutent deux latéraux de même tendance, ce qui rend l'équipe, selon Benito, emportée par son élan et sans régulateur.

L'ancienne star du Real Madrid en conclut donc qu'il n'y a que deux joueurs capables d'instiller du calme dans le jeu : Arda Güler et Bernardo Silva, et que la clé du retour du Real dans la course réside dans l'organisation de son immense puissance physique grâce à la sérénité de ces deux joueurs.

Benito a conclu son analyse par un message clair à Mourinho : « Le Real Madrid est une équipe puissante, et s'il s'organise et exploite brillamment sa force physique, il sera un concurrent extrêmement redoutable. Tous les joueurs disposent d'une puissance physique immense. Ils sont capables de fournir un effort continu, de presser l'adversaire en face-à-face, et ils doivent l'étouffer. Pour moi, c'est la meilleure voie pour bâtir une équipe compétitive. »



