Une blessure inquiétante pour une star du Barça pousse Flick vers une réunion d'urgence

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Brian Riemer, le sélectionneur du Danemark, compte se rendre à Barcelone pour rencontrer Hansi Flick, afin d'examiner les raisons des blessures à répétition dont souffre Andreas Christensen et de tenter de trouver des solutions garantissant au défenseur de retrouver sa pleine condition physique.

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Selon le journal espagnol Marca, les blessures ont nui à la capacité de Christensen à être compétitif et à maintenir sa régularité au cours des dernières saisons, que ce soit avec le Barça ou avec la sélection de son pays.

Le défenseur danois a été contraint de décliner sa convocation avec la sélection de son pays durant la trêve internationale actuelle, afin de bien se remettre de sa dernière blessure, à savoir des problèmes musculaires au niveau du droit fémoral, l'un des muscles du quadriceps gauche.

Cette situation a suscité l'inquiétude du sélectionneur du Danemark, qui prévoit de se rendre à Barcelone et de rencontrer Hansi Flick pour discuter de l'état physique du défenseur.

Christensen, le défenseur chevronné du Barça, qui a prolongé son contrat il y a quelques mois pour deux saisons supplémentaires, a manqué 7 matches cette saison en raison d'une blessure musculaire aux quadriceps de la jambe gauche.

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Les blessures ont davantage affecté le joueur la saison dernière, puisqu'il a manqué 36 matches avec la sélection du Danemark et le Barça en raison de divers problèmes physiques, parmi lesquels une rupture des ligaments croisés.

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Lors de la saison 2024-2025, le défenseur danois n'a pas été disponible pour 50 matches en raison de problèmes au tendon d'Achille et d'une blessure musculaire.

Brian Riemer, le sélectionneur du Danemark, a révélé il y a quelques jours à quel point la décision de Christensen de renoncer à disputer les matches de la sélection durant la trêve internationale actuelle avait été difficile, période au cours de laquelle le Danemark affronte le Portugal et la Norvège.

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Riemer a déclaré : « Il a estimé qu'il n'était pas prêt, et il a donc été contraint de décliner. Dans l'état où se trouve son corps actuellement, il ne se sent pas prêt à disputer des matches internationaux. »

Il a ajouté : « Il aime la sélection du Danemark. J'ai presque entendu un homme pleurer au téléphone hier soir, tant il se sentait frustré et profondément contrarié par cette situation. »

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Selon le journal danois BT, ce vendredi, le sélectionneur du Danemark a l'intention de se rendre à Barcelone pour rencontrer Flick et étudier les causes des blessures à répétition dont souffre Christensen, afin de parvenir ensemble à des solutions pour ce problème.

Le journal a rapporté les propos de Riemer, qui a déclaré : « Je me suis déjà mis d'accord avec Hansi Flick pour aller les rencontrer. Nous allons nous asseoir autour d'une même table et travailler à l'élaboration d'un bon plan. »