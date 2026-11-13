Une blessure inquiétante pour une star du Barça pousse Flick vers une réunion d'urgence

Brian Riemer, le sélectionneur du Danemark, compte se rendre à Barcelone pour rencontrer Hansi Flick, afin d'examiner les raisons des blessures à répétition dont souffre Andreas Christensen et de tenter de trouver des solutions garantissant au défenseur de retrouver sa pleine condition physique.
Selon le journal espagnol Marca, les blessures ont nui à la capacité de Christensen à être compétitif et à maintenir sa régularité au cours des dernières saisons, que ce soit avec le Barça ou avec la sélection de son pays.
Le défenseur danois a été contraint de décliner sa convocation avec la sélection de son pays durant la trêve internationale actuelle, afin de bien se remettre de sa dernière blessure, à savoir des problèmes musculaires au niveau du droit fémoral, l'un des muscles du quadriceps gauche.
Cette situation a suscité l'inquiétude du sélectionneur du Danemark, qui prévoit de se rendre à Barcelone et de rencontrer Hansi Flick pour discuter de l'état physique du défenseur.
Christensen, le défenseur chevronné du Barça, qui a prolongé son contrat il y a quelques mois pour deux saisons supplémentaires, a manqué 7 matches cette saison en raison d'une blessure musculaire aux quadriceps de la jambe gauche.
Les blessures ont davantage affecté le joueur la saison dernière, puisqu'il a manqué 36 matches avec la sélection du Danemark et le Barça en raison de divers problèmes physiques, parmi lesquels une rupture des ligaments croisés.
Lors de la saison 2024-2025, le défenseur danois n'a pas été disponible pour 50 matches en raison de problèmes au tendon d'Achille et d'une blessure musculaire.
Brian Riemer, le sélectionneur du Danemark, a révélé il y a quelques jours à quel point la décision de Christensen de renoncer à disputer les matches de la sélection durant la trêve internationale actuelle avait été difficile, période au cours de laquelle le Danemark affronte le Portugal et la Norvège.
Riemer a déclaré : « Il a estimé qu'il n'était pas prêt, et il a donc été contraint de décliner. Dans l'état où se trouve son corps actuellement, il ne se sent pas prêt à disputer des matches internationaux. »
Il a ajouté : « Il aime la sélection du Danemark. J'ai presque entendu un homme pleurer au téléphone hier soir, tant il se sentait frustré et profondément contrarié par cette situation. »
Selon le journal danois BT, ce vendredi, le sélectionneur du Danemark a l'intention de se rendre à Barcelone pour rencontrer Flick et étudier les causes des blessures à répétition dont souffre Christensen, afin de parvenir ensemble à des solutions pour ce problème.
Le journal a rapporté les propos de Riemer, qui a déclaré : « Je me suis déjà mis d'accord avec Hansi Flick pour aller les rencontrer. Nous allons nous asseoir autour d'une même table et travailler à l'élaboration d'un bon plan. »
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J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.
Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.
Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.
Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.
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Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :
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