Les ambitions de Hamza Abdelkarim d'obtenir une plus grande opportunité avec l'équipe première du Barça ont pris un coup potentiel, après que l'attaquant brésilien Gabriel Jesus a entamé son aventure avec le club catalan sur un rythme de buts impressionnant, qui pourrait en faire l'option privilégiée de l'entraîneur Hansi Flick dans les prochaines semaines.

Jesus a inscrit 3 buts lors de ses 5 premiers matches sous le maillot de Barcelone, bien qu'il n'ait été titulaire qu'à une seule reprise, face à Getafe.





Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, l'attaquant brésilien n'a eu besoin que de 123 minutes pour marquer ses trois buts, soit une moyenne d'un but toutes les 41 minutes, après avoir trouvé la faille contre Feyenoord en Ligue des champions, puis marqué face au Racing en Liga, avant de poursuivre sur sa lancée avec un nouveau but contre Getafe, hier.

Ces chiffres prennent une importance supplémentaire car ils arrivent au moment où Raphinha est absent sur blessure, une période qui aurait pu représenter une occasion pour Hamza Abdelkarim de faire valoir ses qualités et de gagner davantage d'espace au sein de l'équipe première.

Et la concurrence ne s'arrête pas à Jesus, puisque Raphinha a entamé la saison de manière exceptionnelle, avec 12 buts inscrits en Liga, soit une moyenne d'un but toutes les 46 minutes.

Alors que Jesus a profité de l'absence de l'ailier brésilien et a obtenu une place de titulaire face à Getafe, Hamza se retrouve confronté à une concurrence féroce pour grappiller du temps de jeu, malgré les signaux positifs qu'il a envoyés ces dernières semaines.

L'attaquant égyptien s'était illustré durant la préparation, qu'il avait terminée en tant que meilleur buteur du Barça, avant de connaître sa première apparition officielle avec l'équipe première, puis d'inscrire son premier but international avec la sélection A d'Égypte.

Si la réussite de Jesus ne signifie pas pour autant que la porte se referme devant Hamza, elle rend sa mission plus difficile pour convaincre Flick de lui accorder davantage de temps de jeu, surtout si l'attaquant brésilien continue de marquer à ce rythme exceptionnel.







