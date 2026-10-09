Une absence de taille : le Barça encaisse un nouveau coup dur avant d'affronter Getafe

Raphinha a manqué l'entraînement du Barça ce vendredi, prolongeant son éloignement des terrains en raison de sa blessure musculaire, tandis que le gardien Joan García se rapproche d'un retour dans le onze de départ, avant la rencontre face à Getafe demain samedi, en Liga.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », Raphinha ne participera pas au match entre le Barça et Getafe, dans le cadre de la prochaine journée de Liga, qui marque le retour du club catalan dans la compétition après une absence de trois semaines.

Le joueur brésilien n'a pas pris part à la séance qui s'est tenue ce vendredi sur le terrain Tito Vilanova, avec ses coéquipiers, après avoir manqué les entraînements toute la semaine en raison d'un œdème musculaire aux ischio-jambiers de la cuisse droite.

À l'inverse, les chances de Joan García de retrouver le onze de départ semblent importantes, lui qui avait manqué la dernière journée de championnat face à Séville en raison de douleurs au genou droit.

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Le gardien du Barça a repris les entraînements collectifs depuis jeudi, et les prévisions au sein du club laissent entrevoir la possibilité de son retour sur les terrains.

En prévision de tout imprévu, Hansi Flick a de nouveau fait appel à Max Bonfill, le gardien de l'équipe réserve, pour compléter le quatuor de gardiens en présence de Dominik Livaković, qui a été titularisé au stade Ramón Sánchez Pizjuán face à Séville, et de Wojciech Szczęsny.









Par ailleurs, Frenkie de Jong poursuit son entraînement avec le groupe, mais il ne semble pas proche d'obtenir le feu vert médical lui permettant de rejouer pour le moment, tandis qu'Andreas Christensen a effectué des séances individuelles à l'écart de ses coéquipiers.

Le défenseur danois avait été victime, le 20 septembre, d'une déchirure musculaire au droit antérieur de la cuisse gauche, lors de la rencontre face à Séville, et son absence des terrains devrait se prolonger de quelques semaines supplémentaires.



