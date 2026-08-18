Le FC Barcelone continue d'étudier les alternatives possibles pour renforcer sa ligne d'attaque, dans un contexte où il s'avère difficile de boucler le transfert de l'attaquant argentin Julian Alvarez lors de l'actuelle fenêtre estivale des transferts.

Selon les révélations du journaliste David Sanchez sur la radio « Marca », l'entraîneur Hansi Flick a placé un nom surprise sur la table du Barça, en prévision d'un échec des négociations concernant l'arrivée de la star de la sélection argentine.

Sanchez a précisé que l'attaquant de Villarreal, Ayoze Perez, suscite une grande admiration de la part de Flick, et qu'il constitue l'option la plus sérieuse vers laquelle pourrait se tourner le Barça s'il s'avérait impossible de recruter Julian Alvarez.

Il a indiqué que le Barça considère toujours Alvarez comme sa priorité sur le marché des transferts, mais que la conclusion de l'affaire semble « quasi impossible », ce qui a poussé la direction sportive menée par Deco à préparer des plans de rechange.

Il a ajouté qu'Ayoze Perez, âgé de 32 ans, est lié par un contrat avec Villarreal jusqu'à l'été 2028, un contrat qui comprend une clause libératoire d'une valeur d'environ 30 millions d'euros, avec la possibilité de négocier la contrepartie financière.

Le journaliste espagnol a assuré que l'attaquant de Villarreal serait prêt à tout faire pour rejoindre le Barça, si le club catalan décidait d'ouvrir officiellement les négociations avec Villarreal lors de ce mercato.

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