Eric Garcia, la star du Barça, s'est blessé durant l'échauffement, avant le match de sa sélection nationale espagnole face à l'Angleterre, samedi soir, en Ligue des nations.

Le site Foot Mercato a rapporté qu'Eric Garcia devait débuter la rencontre dans le onze de départ au poste d'arrière droit, mais qu'il a été contraint de se retirer à la dernière minute, en raison de sa blessure.

Selon ce qu'a rapporté la presse espagnole, Marc Pubill remplacera Eric Garcia au coup d'envoi du match.

Le journal Sport a indiqué que Garcia a ressenti des douleurs au genou gauche, qui l'ont empêché de jouer confortablement.

Le plus important pour le moment est de connaître la gravité de la blessure, afin d'éviter une absence prolongée du joueur des terrains.

Tout le monde attend la publication d'un communiqué médical, pour connaître l'évaluation initiale de la blessure, qui représente un véritable coup dur pour la sélection espagnole et pour le Barça.

Le staff médical de la sélection espagnole déterminera si Eric Garcia poursuivra sa présence dans le rassemblement de la Roja, ou s'il retournera au Barça pour y passer des examens médicaux.

En réalité, le staff médical du Barça a déjà été informé de cette blessure, en attendant d'obtenir davantage d'informations.

Après être tombée dans le troisième groupe de la Ligue A de la Ligue des nations, la sélection espagnole a une tâche difficile qui l'attend dans ce groupe relevé.

En effet, après ce déplacement au stade de Wembley pour affronter l'Angleterre dirigée par Thomas Tuchel, les coéquipiers de Lamine Yamal recevront la Croatie, mardi prochain, pour leur premier match à domicile depuis leur victoire en Coupe du monde.

Ensuite, la sélection espagnole recevra la République tchèque, samedi prochain, avant de se rendre en Croatie, le 6 octobre prochain, en clôture de cette trêve internationale.