Un tueur sans pitié : Haaland guide la Norvège pour éviter le piège du Danemark

Erling Haaland a inscrit un doublé pour mener la Norvège à la victoire face au Danemark, sur le score de 3-2, en ouverture du parcours des deux équipes en Ligue des nations européenne, jeudi soir.

Le journal AS a passé en revue les détails de la rencontre, au cours de laquelle la Norvège a mieux débuté et a rapidement ouvert le score.

Le pressing haut de la sélection norvégienne a permis de récupérer le ballon à proximité de la surface de réparation et, à la faveur de la chance des Norvégiens, le ballon est parvenu à Odegaard, qui a délivré la passe décisive à Oscar Bobb pour le premier but à la 14e minute.

Il n'a fallu que 4 minutes pour que Haaland fasse son apparition : il a reçu un long ballon, Nusa est parti balle au pied, a débordé Rasmus Kristensen, puis a servi l'attaquant de Manchester City, qui a logé le ballon au fond des filets à la 18e minute.

La sélection du Danemark a réduit l'écart en inscrivant son premier but à la 25e minute, sur un coup franc frappé par Mikkel Damsgaard dans la lucarne.

La physionomie a changé en seconde période, le Danemark s'étant révolté après un corner exécuté par Dorgu ; Hojlund n'a pas su exploiter le ballon, mais Rasmus Hojlund a suivi sur le rebond et l'a logé au fond des filets pour égaliser.

Solbakken, le sélectionneur de la Norvège, a enflammé la rencontre en faisant entrer Sorloth, qui a livré une prestation remarquable, mais ce n'est pas lui qui a redonné l'avantage à la Norvège.

Comme à son habitude, c'est Haaland qui l'a fait : il a surgi dans la surface de réparation, après l'exécution d'un corner à deux, et a envoyé le ballon dans la lucarne, souriant comme un tueur sans pitié.

La Norvège n'a pas beaucoup souffert, elle a même été proche d'inscrire un quatrième but par l'intermédiaire de Nusa, qui est parti balle au pied, a dribblé et a tiré en direction de la lucarne, mais sa frappe est passée loin du but.

Le remplaçant norvégien David Wolfe a reçu un carton rouge dans le temps additionnel, après avoir stoppé un contre-attaque en commettant une faute tactique.

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