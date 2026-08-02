Un rapport de presse a affirmé, ce dimanche, que le Barça souhaite imiter le modèle du Real Madrid lors du mercato estival en cours.

Le Real Madrid connaît cet été un marché des transferts colossal, le club madrilène investissant massivement pour offrir à José Mourinho une équipe solide, permettant ainsi au « Special One » de reconquérir le titre de Liga et la Ligue des champions, grâce à un effectif composé des meilleurs joueurs.

Et si le Real Madrid est capable d'investir autant cet été, c'est aussi grâce à la récupération de sommes considérables via son académie de jeunes.

Au total, le club a récupéré près de 200 millions d'euros cet été, à travers la vente de joueurs actuels et les transferts de joueurs dont le Real Madrid détient encore 50 % des droits.

Et ce n'est pas fini, puisque Jacobo Ramón (Côme) et Sergio Arribas (Almería) devraient rapporter des sommes considérables. Il s'agit d'un modèle novateur qui a prouvé son efficacité et sa haute rentabilité.

Le FC Barcelone souhaite lui emboîter le pas. Conscient de la qualité des jeunes joueurs de l'académie de La Masia, le Barça compte imiter son rival traditionnel et commencer à les exploiter pour renforcer ses ressources financières.

C'est ce qu'a rapporté la radio « Cadena SER », précisant que le club catalan conservera désormais 50 % des droits de vente des joueurs.

Cela commencera par le départ de Jofre Torrents, le jeune latéral qui devrait rejoindre l'Ajax.

Il s'agira d'un prêt assorti d'une option d'achat d'une valeur de 5 millions d'euros. En cas d'activation de cette option et de son maintien définitif à l'Ajax, le Barça conservera 50 % de ses droits ainsi qu'une option de rachat pour 20 millions d'euros.

Cela deviendra la situation habituelle pour tous les joueurs locaux vendus. C'est une manière de sécuriser des revenus supplémentaires à moyen terme, voire de faciliter leur récupération s'ils deviennent des stars et que le Barça souhaite leur retour.