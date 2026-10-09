Un transfert imminent en vue : le Bayern Munich prépare un raid hivernal sur le Barça

Le Bayern Munich étudie la possibilité de recruter le Français Jules Koundé, défenseur du Barça, lors du prochain mercato hivernal, dans le cadre de ses efforts pour renforcer le poste d'arrière droit, en profitant du recul du rôle du joueur dans les plans du club catalan au cours de la saison en cours.

Selon les informations révélées par Christian Falk, journaliste du quotidien allemand « Bild » et spécialiste des actualités du Bayern Munich, le club bavarois a inscrit Koundé sur sa liste d'objectifs, une démarche qui corrobore un précédent rapport du journal espagnol « Sport » évoquant son intérêt pour s'attacher à nouveau les services du défenseur français.

Le Bayern cherche davantage de stabilité au poste d'arrière droit, bien qu'il dispose de plusieurs options, parmi lesquelles Konrad Laimer, Josip Stanisic et Sacha Boey.

La polyvalence de Koundé et sa capacité à évoluer au poste d'arrière latéral comme en charnière centrale constituent un atout dans les calculs de la direction sportive.

Le club allemand estime que ce transfert potentiel pourrait offrir au joueur l'occasion de retrouver son niveau et son statut de titulaire, après le recul de son rôle dans les plans de l'entraîneur du Barça Hansi Flick, Eric Garcia ayant pris de l'avance dans la concurrence au poste d'arrière droit, ce qui a renforcé l'intérêt européen pour la situation du défenseur français.

Le départ de Boey pourrait ouvrir la voie

Le mouvement potentiel du Bayern est lié à sa capacité à réduire son effectif et à libérer de la place pour une nouvelle recrue, Sacha Boey étant l'un des candidats au départ, ce qui pourrait permettre au club de réorganiser ses options techniques et financières.

En revanche, Koundé ne semble pas enthousiaste à l'idée de quitter le Barça pour le moment, puisqu'il tient à poursuivre son parcours avec l'équipe et à retrouver sa place, sachant que son contrat court jusqu'en juin 2030.

Le club catalan ne se montre pas disposé à se séparer facilement de ses services, même s'il pourrait étudier une offre financière importante.

Jusqu'à présent, aucun indice ne laisse présager la présentation d'une offre officielle ou l'ouverture de négociations entre les deux clubs, mais l'intérêt du Bayern ouvre la porte à d'éventuels développements concernant l'avenir de Koundé à l'approche du mercato hivernal.