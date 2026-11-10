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Un transfert à 60 millions : Chelsea concurrence le Real Madrid pour une star de l'Espagne

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Chelsea est entré dans la course pour recruter le milieu de terrain de l'équipe d'Espagne, rejoignant le Real Madrid et l'Atlético de Madrid sur la liste des clubs intéressés par ses services lors du prochain mercato hivernal.

Le journal britannique « The Independent » a indiqué que les trois clubs surveillent la situation de la star d'Arsenal, Martin Zubimendi, dans un contexte où son départ d'Arsenal est envisageable en janvier 2027, après que son rôle dans les plans de l'entraîneur Mikel Arteta a reculé ces derniers temps.

Le journal a précisé que les besoins des trois clubs au milieu de terrain font du joueur espagnol une option séduisante, d'autant plus que les choix disponibles parmi les éléments de haut niveau à son poste sont limités lors du mercato hivernal.

Un transfert offensif menace l'avenir de Zubimendi

La possibilité d'un départ de Zubimendi est liée aux plans d'Arsenal pour renforcer sa ligne offensive, Arteta souhaitant recruter un ailier rapide capable de porter le ballon et de se projeter vers l'avant. Mais le club pourrait avoir besoin de boucler une grosse vente avant d'agir pour conclure l'affaire.

The Independent estime que le milieu de terrain espagnol est devenu l'un des principaux candidats au départ, au vu de l'abondance des options dont dispose Arteta au milieu de terrain, surtout après le recrutement du Brésilien Bruno Guimarães pour 85 millions de livres sterling l'été dernier.

Bien que l'entraîneur espagnol continue d'apprécier le potentiel de Zubimendi, il s'appuie dernièrement sur Bruno Guimarães et Declan Rice au milieu de terrain, avec la présence de Myles Lewis-Skelly parmi ses options, ce qui a rendu plus difficile l'obtention d'un rôle de titulaire pour le joueur espagnol.

60 millions de livres sterling, la condition d'Arsenal

Selon le rapport, Arsenal ne sera pas disposé à se séparer de Zubimendi sans récupérer la somme déboursée pour son recrutement en provenance de la Real Sociedad à l'été 2025, soit au moins 60 millions de livres sterling.

Malgré la baisse de son temps de jeu, le joueur conserve une grande valeur technique, après avoir été l'un des éléments importants de la saison du sacre d'Arsenal en championnat. Il a également joué un rôle décisif dans le but marqué par Ferran Torres, qui a offert à l'équipe d'Espagne la victoire en Coupe du monde en juillet dernier.

Zubimendi est actuellement confronté à un problème physique, à savoir une possible fracture du nez, subie lors de la rencontre face à Everton le mois dernier, qui s'est soldée par une victoire d'Arsenal deux buts à zéro.

Le joueur était entré en jeu à la 80e minute, avant de recevoir un coup au visage qui a nécessité des soins. Il a toutefois reçu le feu vert pour participer aux matchs en portant un masque de protection jusqu'à son rétablissement.

À l'approche du mercato hivernal, l'avenir de Zubimendi sera suivi de près, dans un contexte marqué par l'intérêt de trois grands clubs pour ses services et par la possibilité qu'Arsenal soit contraint de s'en séparer pour financer ses plans offensifs, ce qui ouvre la porte à une concurrence entre le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et Chelsea pour conclure l'affaire.

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