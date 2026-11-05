« Je le cherchais », a raconté Niko Kovac, qui voulait envoyer Carney Chukwuemeka en reconnaissance pour retrouver Konstantinos Karetsas. « Et hop, il est apparu au coin du couloir », a poursuivi l’entraîneur du Borussia Dortmund sur DAZN. Il a donc finalement pu faire entrer le Grec à la place de Serhou Guirassy, touché à la cuisse.

Karetsas avait déjà révélé qu’il était aux toilettes au moment où Guirassy avait dû quitter le terrain. Pour le BVB, lors de sa très importante victoire à domicile 2-1 contre le Real Betis, à l’occasion de la 4e journée de Ligue des champions, le retour à temps de la recrue, qui a ainsi pu entrer rapidement en jeu, a été un heureux concours de circonstances.

Après le coup de sifflet final, l’UEFA lui a remis le trophée d’homme du match. « Fabio Silva l’aurait mérité. Il a marqué un but et délivré une passe décisive », a déclaré Karetas, dont la frappe à ras de terre du puissant pied gauche a offert le 2-1 au BVB. C’était son premier but pour le club.

Ce but n’est pas la seule action qui a montré tout ce que Karetsas apporte au jeu du Borussia ce mercredi soir, et ce qu’il pourra encore lui apporter à l’avenir. Le joueur de 18 ans, qui fêtera son anniversaire dans deux semaines, déborde de créativité et de plaisir de jouer. Doté d’une excellente technique, il peut, grâce à toutes ces qualités, créer de nombreuses surprises.

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Konstantinos Karetsas, « comme un lapin » au BVB

Comme sur son but du 2-1 : servi par Silva, Karetsas a immédiatement crocheté et s’est légèrement recentré contre toute attente, avant de déclencher une frappe masquée entre les jambes du défenseur adverse. Cela a suffi pour prendre à contre-pied le gardien Alvaro Valles, qui s’était jusque-là distingué par de nombreux arrêts réflexes.

« On a bien vu que Kosta est un très bon footballeur. Pas seulement parce qu’il a marqué, mais aussi parce qu’il réussit toujours de bons crochets. Comme un lapin », a déclaré Kovac. « Il est difficile à défendre. Il réalise beaucoup de bons passements de jambes. Il a apporté beaucoup de dynamisme. J’ai aussi trouvé que Fabio et lui s’entendaient très bien devant. Ça m’a plu. »

Karetsas a expliqué n’avoir reçu aucune consigne de l’entraîneur de Dortmund, compte tenu des circonstances de son entrée en jeu. « J’ai simplement joué mon jeu, ils m’ont laissé beaucoup d’espace », a déclaré le joueur aux 14 sélections, dont les débuts au BVB ont été perturbés par des problèmes circulatoires survenus contre Villarreal et par une blessure au ligament latéral lors du déplacement chez l’Union Berlin, qui lui ont fait manquer quatre matches au total.

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Konstantinos Karetsas est le joueur offensif qui manquait au BVB

À cela s’est ajoutée l’adaptation après son passage de Genk à Dortmund. « Le plus grand changement entre le championnat belge et la Bundesliga est d’ordre physique », a-t-il expliqué. « Je suis encore en train de m’y adapter et je peux continuer à progresser. Je ne pense pas avoir eu besoin de temps pour m’acclimater sur le plan footballistique. »

Assurément pas. Karetsas fera du bien au club de Westphalie. Les impressions laissées jusqu’ici suffisent déjà pour s’en convaincre. Tout simplement parce qu’un joueur offensif aussi créatif et insouciant lui a cruellement manqué ces derniers temps.

Kovac lui a même accordé une sorte de carte blanche, ce qui est loin d’être habituel chez cet entraîneur. Mais comme Guirassy devrait manquer au moins le match de championnat contre Elversberg dans trois jours, une titularisation de Karetsas semble naturellement très probable.

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La tâche pourrait devenir encore plus difficile pour Ethan Nwaneri au BVB

« Il jouera donc probablement d’entrée lors des prochains matches, tant que Serhou ne sera pas là », a déclaré Kovac. Mais il s’est sans doute rendu compte qu’il venait, contrairement à ses habitudes, de dévoiler une information qu’il garde normalement pour lui. Il a donc ajouté : « Probablement, je ne le sais pas encore. On verra. » Karetsas, en tout cas, est prêt à jouer davantage : « Je me sens bien et je suis en bonne santé. »

Ce ne sont toutefois pas de bonnes nouvelles pour Ethan Nwaneri. Le retour de Karetsas, qui avait déjà délivré la passe décisive sur le 2-2 inscrit en fin de match après son entrée en jeu à Munich le week-end dernier, devrait rendre encore plus difficile le retour dans l’équipe du joueur prêté par le FC Arsenal.

L’Anglais avait été titularisé lors de quatre matches de championnat consécutifs et, durant cette période, était aussi entré tôt en jeu à deux reprises, notamment lors du match contre Villarreal déjà évoqué, quand Karetsas avait été victime d’un malaise circulatoire. Mais le bilan du joueur de 19 ans est resté nul. Des séquences prometteuses et des occasions de but ont alterné avec des prestations discrètes.

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Ethan Nwaneri a reculé dans la hiérarchie offensive du BVB

Il n’était donc ni surprenant ni illogique que Kovac le retire du onze de départ. Lors des cinq derniers matches officiels, Nwaneri a commencé sur le banc ; contre le Betis, il n’est entré qu’au cours du temps additionnel. Le match chez le Bayern a été encore plus amer pour lui.

À Munich, Kovac a fait entrer Marcel Sabitzer, Chukwuemeka, Karetsas, Silva et même Samuele Inacio, jusque-là très peu utilisé. Tous sont, comme Nwaneri, des joueurs offensifs. Lui est resté sur le banc pendant les 90 minutes pour la première fois depuis son arrivée à Dortmund. À l’heure actuelle, Nwaneri est donc passé derrière Jobe Bellingham, Karetsas, Chukwuemeka et même Sabitzer dans la hiérarchie aux postes situés derrière l’avant-centre.

Chez les Gunners, on ne verra certainement pas cela d’un bon œil, d’autant que le précédent prêt de Nwaneri à l’Olympique de Marseille, lors de la dernière phase retour, s’est déjà très mal passé. Les Londoniens disposeraient d’une clause leur permettant de rappeler leur joueur cet hiver, à condition d’en informer le BVB suffisamment tôt. Cela permettrait, selon les informations disponibles, au Borussia d’économiser jusqu’à cinq millions d’euros.

Ce mercredi soir réjouissant pour Dortmund pourrait marquer un tournant pour les deux joueurs : Karetsas convainc, déborde d’envie et commence à s’imposer comme une possible pièce maîtresse du BVB. Dans le même temps, Nwaneri se retrouve complètement distancé par la concurrence et suscite des interrogations. Il est, d’une certaine manière, le seul perdant du moment au Borussia.

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