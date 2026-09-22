Un sommet explosif : Flick, Mourinho et Simeone face à face après l'embrasement du derby

Alors que la tempête du derby madrilène n'est toujours pas retombée, le complexe « Ciudad del Fútbol » de Las Rozas s'apprête à accueillir l'événement le plus attendu de la saison. En effet, seulement 48 heures après la guerre des déclarations et des images entre Mourinho et l'Atlético Madrid, le Portugais se retrouvera face à son rival Diego Simeone, avec entre eux Hansi Flick, lors d'une réunion brûlante qui pourrait de nouveau enflammer la Liga.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », le siège de la Fédération espagnole de football à Las Rozas doit accueillir la réunion annuelle de la commission technique des entraîneurs, qui se tient à la faveur de la trêve internationale.

L'invitation a été adressée à l'ensemble des entraîneurs du championnat espagnol de première et deuxième divisions, au nombre de 42, mais tous les regards se tourneront sans aucun doute vers le trio de tête : Hansi Flick, entraîneur du Barça, José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, et Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético Madrid.

La réunion sera présidée par Fran Soto, président de la commission technique des entraîneurs, en présence du président de l'instance arbitrale. Le président de la Fédération espagnole de football, Rafael Louzán, les recevra également en personne.

Une confrontation d'après-choc

Le face-à-face le plus attendu sera sans conteste celui entre Mourinho et Simeone, car la réunion intervient seulement 48 heures après les événements du bouillant derby de dimanche dernier et la réaction furieuse de l'Atlético Madrid, lundi, aux images présentées par l'entraîneur portugais lors de sa conférence de presse.

La réunion de Las Rozas sera-t-elle donc l'occasion d'un apaisement ou d'un nouveau round de guerre verbale entre deux des entraîneurs les plus controversés au monde ?

Au-delà des tensions entre les géants de la Liga, la réunion s'annonce avec un ordre du jour brûlant. En présence du président de la commission des arbitres, elle sera l'occasion pour les entraîneurs d'exposer leurs inquiétudes et leur agacement face aux décisions arbitrales, sachant que tous les clubs ont reçu la visite d'un arbitre avant le début de la saison afin de leur expliquer les nouvelles règles.

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Les entraîneurs ouvriront également un dossier épineux qui les préoccupe depuis longtemps : les difficultés qu'ils rencontrent pour percevoir leurs salaires et leurs indemnités lorsqu'ils sont limogés de leurs fonctions en cours de saison, un dossier que Louzán a promis d'examiner sérieusement.