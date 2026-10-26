Il aurait de toute façon fallu beaucoup d’imagination pour y croire, mais Niko Kovac avait tout simplement raconté n’importe quoi, comme on pouvait déjà le pressentir à l’époque et comme on le sait aujourd’hui. En janvier dernier, l’entraîneur du Borussia Dortmund avait été interrogé au sujet de Salih Özcan, qui, pour sa quatrième saison au BVB, n’avait disputé que quatre bouts de match, pour un total de 21 minutes, avant la trêve hivernale.

Kovac avait cité Özcan parmi les joueurs de son effectif « qui n’ont pas assez joué », expliquant cette situation par la forte concurrence au milieu de terrain à Dortmund. Pour le milieu défensif, le phénomène n’avait rien de nouveau. Déjà lors de la saison précédente, durant laquelle il avait été prêté un temps au VfL Wolfsburg, il n’avait guère eu l’occasion de jouer.

« J’imagine et je pense qu’il aura beaucoup plus de minutes à l’avenir que lors de la première partie de saison », avait donc déclaré Kovac au sujet d’Özcan il y a un peu plus de neuf mois, à la surprise des observateurs. Mais les actes n’avaient pas suivi les paroles. La concurrence n’avait, après tout, pas changé pour Özcan. Certes, les 53 minutes finalement disputées par le milieu de terrain lors de la seconde moitié de saison représentaient plus du double de son temps de jeu précédent, mais certainement pas ce que le joueur espérait en entendant les propos de Kovac.

Depuis longtemps, il était donc de notoriété publique qu’Özcan et le BVB se sépareraient à l’expiration du contrat de quatre ans, bien rémunéré, qu’il avait signé en 2022. Et le joueur de 28 ans, il faut le reconnaître au vu de son temps de jeu extrêmement réduit ces dernières années, a trouvé un point de chute plutôt confortable.

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Jusqu’à quand court le contrat de Salih Özcan à Beşiktaş ?

Début juillet, Özcan a signé à Beşiktaş, à Istanbul, jusqu’en 2029. Auparavant déjà, sa présence dans la sélection turque pour la Coupe du monde avait de quoi surprendre, puisqu’il n’avait joué que 74 minutes lors de la saison 2025-2026. Pendant la phase finale, Özcan a disputé deux rencontres. Il a joué l’intégralité du troisième match de groupe, remporté 3-2 contre les États-Unis.

Mais en Turquie, le natif de Cologne jouit d’un tout autre statut qu’en Allemagne, où sa cote avait sensiblement baissé ces derniers temps. À son arrivée sur les rives du Bosphore, Özcan a été accueilli comme une recrue venue d’un club de Ligue des champions qui avait atteint la finale deux ans plus tôt.

Comme de nombreuses recrues avant lui, Özcan a dû se prêter à la traditionnelle cérémonie d’accueil au terminal international de l’aéroport. Accompagné d’une foule de dirigeants du club, d’agents de sécurité et de gardes du corps, il a traversé le bâtiment sous les acclamations de nombreux supporters de Beşiktaş. Salih a posé avec une écharpe devant les caméras, fait le geste de l’aigle propre au club et encouragé les supporters à chanter.

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Salih Özcan s’impose immédiatement comme titulaire à Beşiktaş

« J’attendais ce jour avec impatience. Faire partie de Beşiktaş me remplit de fierté », avait déclaré Özcan à l’époque. « J’ai hâte d’être sur le terrain. Nous nous battrons pour le club. Nous voulons être champions et nous qualifier pour la Ligue des champions. »

Avec cinq victoires en huit matches de championnat et 15 points, le quatrième de la saison passée a toutefois réalisé un début de saison simplement conforme à son rang. Avant cette journée, Beşiktaş accusait quatre points de retard sur le tenant du titre, Galatasaray. Son autre rival stambouliote, Fenerbahçe, ne le devançait que d’un point. Beşiktaş reçoit Başakşehir lundi après-midi pour un derby.

Sur le plan personnel, Özcan doit toutefois porter un regard particulièrement positif sur ses débuts à Istanbul. D’autant plus lorsqu’on se rappelle son maigre temps de jeu précédent au BVB. Il a déjà disputé 17 matches officiels, dont 15 comme titulaire, et joué dix fois l’intégralité de la rencontre.

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Salih Özcan : déjà près de deux fois plus de temps de jeu qu’en deux ans au BVB

Ses 1 311 minutes disputées jusqu’ici représentent ainsi presque le double de son temps de jeu cumulé lors des deux dernières années à Dortmund. Et ce n’est pas tout : avec le gardien Alexander Nübel, Özcan est l’un des deux seuls joueurs à avoir débuté les huit rencontres de Süper Lig. Sous les ordres du nouvel entraîneur Vincenzo Italiano, arrivé du FC Bologne, seul le gardien international allemand a joué davantage qu’Özcan. À cela s’ajoutent quatre apparitions avec la sélection turque en Ligue des nations, dont trois comme titulaire.

Après une si longue période sans connaître une telle charge de travail, la fréquence des apparitions d’Özcan, et surtout la qualité de ses prestations jusqu’ici, suscitent également l’étonnement en Turquie. Pour Italiano, il est un membre à part entière d’un trio au milieu de terrain avec le capitaine Orkun Kökçü et Junior Olaitan, qui joue pratiquement toujours.

Lors de plusieurs rencontres, Özcan a brillé par les qualités qu’on lui connaît depuis toujours : une grande implication, de l’agressivité dans les duels et une importante dépense d’énergie. « Je travaille sans arrêt. Que je joue peu ou beaucoup, je ne fais pas de pause », a déclaré Özcan à propos de son statut complètement différent à Beşiktaş. « Je suis encore à un bon âge, j’ai encore beaucoup à apprendre. C’est pourquoi j’écoute aussi très attentivement nos entraîneurs. Cela a une grande influence sur moi. »

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Salih Özcan attend un but depuis près de cinq ans

Après dix victoires lors de ses douze premiers matches officiels de la saison, le club historique de la capitale a récemment ralenti. Il a enregistré deux défaites et deux matches nuls lors de ses cinq dernières rencontres. Les revers contre Amed SK, surprenant promu actuellement deuxième, et Trabzonspor, deux équipes qui devancent Beşiktaş, ont été particulièrement douloureux.

En Ligue Europa, Italiano avait récemment écarté Özcan du onze de départ pour la première fois afin de lui permettre de souffler. Mais lors du dernier match, conclu sur un nul 2-2 contre Crystal Palace, le plan n’a pas fonctionné. La blessure de Fabio Miretti a rendu nécessaire son entrée en jeu dès la 39e minute.

Özcan n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se mettre dans le rythme : sept minutes plus tard, d’un superbe long ballon à la manière d’un quarterback, il a délivré la passe décisive à Wilfred Ndidi pour l’ouverture du score. Sur le plan personnel, il ne lui manque désormais qu’une chose, qui lui avait également échappé en 96 matches avec le BVB : marquer lui-même. Cette disette est sans doute l’un des rares points noirs de sa situation actuelle. Son dernier but en club remonte au 4 décembre 2021, avec le 1. FC Cologne, à la Bielefelder Alm.

Salih Özcan : ses statistiques au BVB