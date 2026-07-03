Le deuxième mandat de l’entraîneur José Mourinho au Real Madrid débutera le 13 juillet avec les examens médicaux, étape préalable à la première séance d’entraînement au centre sportif de Valdebebas.

Après deux exercices sans titre, cette phase de préparation s’annonce décisive pour imposer la philosophie du nouvel entraîneur et aborder le championnat à venir avec des certitudes.

Pour y parvenir, il a besoin que ses meilleurs joueurs rentrent au plus vite afin de commencer à travailler avec le groupe cadre.

Lors de son deuxième entretien depuis sa nomination, accordé au podcast « Beast Mode On », José Mourinho a déclaré : « Franchement, j’espère que les joueurs du Real Madrid perdront la Coupe du monde pour qu’ils partent en vacances et reviennent à la préparation le plus vite possible. »

Selon le journal AS, son vœu a déjà été exaucé en partie : le Turc Arda Güler, l’Uruguayen Fede Valverde et l’Allemand Antonio Rüdiger ont été éliminés dès la phase de groupes et seront donc disponibles dès les premiers jours de la préparation.

Toutefois, la plupart des Madrilènes encore en lice dans le tournoi continuent leur parcours : l’Anglais Jude Bellingham, le duo brésilien Vinícius et Endrick, le trio français Mbappé-Konaté-Tchouaméni, l’Espagnol Cucurella, le Marocain Díaz, le Portugais Bernardo Silva et le Belge Courtois.

Si leur parcours prolongé repousse leur retour à la préparation estivale, tous ont brillé durant le tournoi, imposant à José Mourinho la mission de les maintenir à ce niveau avec le Real Madrid.