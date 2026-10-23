Le corps finit par prendre ce dont il a besoin, Vincent Kompany en a récemment fait l’expérience. L’entraîneur du Bayern Munich avait attrapé la semaine dernière un « virus assez violent ». Il n’avait « évidemment pas écouté [son] corps, jusqu’à ce qu’il [lui] dise : “Maintenant, arrête, mon garçon !” » Résultat : trop faible pour faire autrement, Kompany a dirigé les Bavarois presque entièrement assis lors de leur victoire 6-1 contre le RB Leipzig, puis a passé les jours suivants chez lui, jusqu’au match nul 2-2 contre Arsenal.

Venons-en à Luis Diaz. Son corps l’avait apparemment prévenu, lui aussi, dès le match remporté 6-1 contre Leipzig, au cours duquel l’attaquant avait été le meilleur joueur sur le terrain avec trois buts, une passe décisive et une action à l’origine d’un autre but.

Diaz aurait en effet dû être remplacé en raison de problèmes musculaires, mais il était resté sur le terrain parce que le Bayern avait déjà effectué tous ses changements. « Nous avions un peu peur qu’il se soit passé quelque chose. Nous avons eu de la chance qu’il ait pu s’entraîner mardi, même si ce n’était pas à 100 % », avait expliqué Kompany mercredi, avant la rencontre face à Arsenal.

Combien de temps Luis Diaz manquera-t-il au Bayern Munich ?

Diaz est tout de même entré en jeu à la 68e minute, alors que les Bavarois menaient 2-1. Il s’est d’emblée procuré une belle occasion, repoussée par David Raya, mais n’a ensuite touché le ballon qu’une seule autre fois avant de s’effondrer sur la pelouse à la 90e minute, le visage tordu de douleur après un sprint. Déchirure d’un faisceau musculaire : une blessure qui survient très souvent à la suite d’une surcharge physique. Maintenant, arrête, mon garçon !

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Diaz devrait désormais manquer quatre à six semaines au Bayern. Quatre à six semaines pendant lesquelles, jusqu’à la trêve internationale qui débutera le 9 novembre, les matches s’enchaîneront en milieu de semaine, notamment avec les importantes rencontres de Bundesliga contre le SC Fribourg et le Borussia Dortmund, le match de Coupe contre Magdebourg et la rencontre de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid.

Quatre à six semaines sans le seul joueur de l’effectif bavarois qui n’a pas de remplaçant direct ! Un scénario catastrophe que l’on pouvait voir venir ?

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Pourquoi le Bayern n’a-t-il pas recruté de remplaçant à Luis Diaz ?

En réalité, les responsables de l’effectif du champion d’Allemagne avaient sérieusement envisagé cet été de recruter une solution de rechange au Colombien, qui ne se blesse pratiquement jamais. Ils avaient même fait d’Antony Gordon, un ailier gauche polyvalent, leur priorité absolue du mercato. Mais l’Anglais a finalement quitté Newcastle United pour le FC Barcelone contre 80 millions d’euros. « À un moment donné, c’est devenu trop cher », a expliqué le directeur sportif Max Eberl pour justifier le retrait du Bayern des négociations.

Les Bavarois ont finalement recruté Ismael Saibari, dont les points forts se situent surtout dans les positions offensives axiales, mais qui, comme Gordon, peut jouer à plusieurs postes. Le rôle de doublure de Diaz avait finalement été promis à l’ailier gauche de 20 ans Arijon Ibrahimovic. Après un prêt réussi à Heidenheim, celui-ci devait intégrer la rotation du Bayern, avant d’être finalement prêté à la dernière minute au FC Augsbourg.

À l’époque, cette décision avait surpris non seulement Ibrahimovic et son agent Roman Rummenigge, mais aussi Luis Diaz. « Bien sûr, je veux toujours jouer. Mais s’il y a quelqu’un qui peut aider à mon poste, il est le bienvenu. C’est très utile quand les choses ne vont pas bien. Ton coéquipier est alors là pour t’aider, et vous pouvez vous relayer. C’est très important. Ça m’aurait plu. Mais bon, ça ne s’est pas fait. Nous sommes bien comme ça aussi », avait déclaré Diaz en septembre dans un entretien accordé à Sky/RTL. Quelques jours plus tard, son sélectionneur et le Bayern lui accordaient deux semaines de congé exceptionnel pour récupérer des efforts fournis la saison précédente, Coupe du monde comprise.

Après la Coupe du monde, Diaz avait traversé une petite baisse de régime et une disette de buts, dont il venait tout juste de sortir. Et voilà maintenant cette blessure. C’est d’ailleurs sa première depuis une grave blessure au genou, subie lors de la saison 2022/2023 à Liverpool, qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant près de six mois.

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Pour Alphonso Davies, l’heure est peut-être au « retour aux sources »

Cette absence tombe particulièrement mal pour le Bayern : elle intervient alors que son secteur offensif est déjà diminué. Jamal Musiala poursuit sa reprise après une déchirure d’une fibre musculaire. Serge Gnabry a certes convaincu contre Arsenal, mais il n’est pas encore à 100 % après une blessure persistante aux adducteurs.

Quant à Lennart Karl, il cherche encore à retrouver sa forme après une déchirure d’un faisceau musculaire subie en juin, qui lui a fait manquer la Coupe du monde, comme Gnabry. Face à Arsenal, malgré l’absence de Musiala, la suspension de Michael Olise et la non-titularisation de Luis Diaz, il n’a pourtant débuté que sur le banc. À sa place, Gnabry, capable de jouer à plusieurs postes, a occupé l’aile droite, tandis que le latéral gauche Alphonso Davies a remplacé Diaz.

Tous deux ont convaincu. Kompany a ensuite révélé que Davies, qui n’a été reconverti au poste de latéral gauche qu’après son arrivée à Munich en provenance de MLS, avait déjà été envisagé cet été comme une option offensive. « Nous sommes bien pourvus en défense et nous savons que nous pouvons toujours utiliser Phonzy sur les ailes », a déclaré Kompany.

Si le plan A était Luis Diaz et le plan B une recrue estivale, Davies semble être le plan C. Pour l’instant, cette solution paraît au moins fonctionner, même si le Canadien a lui aussi été régulièrement confronté à des blessures ces derniers temps et doit donc encore faire ses preuves en matière de fiabilité.

Le Bayern recrutera-t-il un nouvel ailier gauche l’été prochain ?

Saibari a lui aussi joué à deux reprises sur l’aile gauche après être entré en jeu cette saison, tandis que Gnabry peut de toute façon jouer partout.

Le Bayern devrait donc, en principe, pouvoir compenser l’absence de Luis Diaz pendant un mois. Mais il ne faudrait pas que d’autres pépins surviennent, sous peine de devoir promouvoir durablement un joueur de l’équipe réserve comme Tim Binder (19 ans), récemment devenu le héros du derby munichois lors de la victoire 4-2 contre le 1860 Munich. Face aux Gunners, il figurait pour la première fois dans le groupe professionnel.

Le Bayern souhaiterait toutefois corriger le déséquilibre de son effectif sur le côté gauche de l’attaque l’été prochain. Selon Sky, Antonio Nusa, du RB Leipzig, serait évoqué.



